Derrumbe en Caballito: qué dijo Nélida segundos antes de la tragedia

Una mujer de 75 años y un hombre de 82 murieron a causa del derrumbe ocurrido en una vivienda en el barrio porteño de Caballito, mientras otro fue rescatado de entre los escombros y trasladado para su asistencia al Hospital Durand, informó la Policía de la Ciudad.



Se trata de Nélida, de 75 años, y de Ramón, de 77, que habitaban en la misma casa del PH derrumbado.



Respecto a la persona que fue trasladada al Hospital Durand, del Parque Centenario, se trata de un vecino de otro departamento del PH, de 80 años, identificado por la Policía de la Ciudad como Julio Ricardo.

"Nunca me imaginé este desenlace, se podía haber evitado. Cuando me enteré, llamé a mi mamá para ver si estaba viva. Yo venía en el auto. Del otro lado del teléfono yo escuchaba quejidos, que decía 'por favor entren por ahí'”, contó el hijo de la víctima.

Y agregó: "Acá en Caballito compran una casa, meten una construcción y no les importa nada. Si hubiera control, esta burrada no pasaba. Estaban socavando abajo de una vivienda. Es lógica pura".



El derrumbe, registrado en la avenida Pedro Goyena 557, llevó al Gobierno porteño a montar un operativo de emergencia que asistió a once personas, entre ellas dos menores.