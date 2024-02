El Traductor de Ingeniería: "Mi objetivo principal no es que aprendan, sino que piensen"

Damián Pedraza, conocido como “El Traductor de Ingeniería”, es un joven argentino responsable de uno de los canales educativos más importantes del continente con 1,3 millones de suscriptores. Es ingeniero eléctrico pero hoy se dedica exclusivamente a crear contenido para YouTube. MDZ Radio 105.5 FM recibió en sus estudios a Damián para que cuente su experiencia y cómo llegó a conseguir reconocimiento.

Pedraza, en primera instancia, admitió que "descubrí que mi vocación principal es la docencia. Si me tengo que definir, no digo que soy ni youtuber, ni creador de contenido, ni influencer, soy docente porque más allá de que haya estudiado o no para serlo siento que el arte docente es lo que me mueve. El conectarte con otra persona y tratar de guiarlo para que esa persona conecte ideas y lograr que el otro piense, eso es hacer docencia. Un docente es aquel que inspira a que el otro se desarrolle".

Respecto a cómo surgió la idea de crear un canal con un fin docente, comentó: "La verdad es que es algo que fue mutando, empezó de una forma y fue creciendo. El canal de YouTube lo comencé cuando era estudiante de ingeniería con 20 años y hoy ya tengo 29 y todavía estoy ahí. Arranqué con la idea de explicar temas que en general son vistos como difíciles, y después me di cuenta que estaba más interesado en armar clases, tratar de pensar cómo tiene que ser una clase en video para que sea bien hecha".

Empatizar con una cámara es algo muy difícil, te volvés una especie de profesor-actor. Tenés que estar preparado para poder hacer contenido interesante y que pueda captar la atención. Mi objetivo principal no es que las personas aprendan, es que piensen, que se logre esa reflexión que vayan más allá de aprender el concepto o aprobar. Los temas que enseño son una excusa para lograr algo", sumó.

Damián Pedraza. Foto: Facebook @ElTraductordeIngeniería

Y explicó que "en nueve años pasan muchas cosas. Al dedicarle tanto esfuerzo y trabajo, hay algunas cositas que se dan naturalmente. Tener un canal de un millón de suscriptores es algo muy grande y que obviamente llama la atención. Es algo que nunca pensé como un objetivo, incluso ni siquiera para mí es un objetivo tener éxito en YouTube porque sé que muchas veces las cosas que propongo, no les gusta a todo el mundo. Logré encontrar un público que entienda el mensaje real".

La pasión por la docencia lo llevó a reflexionar que "hay problemas en el sistema social general donde está metido el sistema educativo. Son problemas graves que tienen que ver fundamentalmente con el sentido, por un lado, con el por qué vamos a la escuela. Y por otro lado, hay mucha frustración y desmotivación, el tener que hacer las cosas porque sí te frustra porque no tenés un faro al cual seguir".

"El aprendizaje es constructivo, es como una pirámide que vos vas armando donde un tema depende del otro y si tenés las bases flojas, es muy difícil que puedas construir arriba. Es más fácil no pensar, es más cómodo creer o poner fe en las cosas. Entonces, el camino corto es asumir verdades sin cuestionarlas", sumó “El Traductor de Ingeniería”.

