Colectivos: sin subsidios, estiman que el precio del boleto rondará los 700 pesos en Rosario y Santa Fe

La crisis del transporte públicos de pasajeros en el interior del país se profundizó a partir de la decisión del Presidente Javier Milei de eliminar el Fondo Compensador, subsidio que recibían las provincias y municipios para cubrir parte del costo del boleto. La escalada inflacionaria, la devaluación y los salarios obligaron a las empresas a buscar readecuaciones tarifarias que ponen en duda la continuidad del subsistema.

Los gobiernos provinciales y locales estallaron de bronca cuando a comienzo de mes el Ejecutivo anunció el recorte de envíos para el transporte. Reuniones con empresarios, gestiones en Capital Federal con funcionarios, sanciones de emergencia en cada ciudad y presentación de amparos judiciales son algunas de las acciones que llevaron adelante para intentar revertir la medida. Hasta el momento ninguna tuvo éxito.

En este contexto, las ciudades de Rosario y Santa Fe avanzan en una nueva actualización tarifaria que podría llevar el costo del boleto alrededor de 700 pesos. Se trata de un precio que pretende hacer "equilibrio" entre la demanda de las empresas, amparadas en la suba de costos como el combustible y los salarios y las posibilidades reales de los usuarios. Los estudios de costos elaborados por las partes arrojan una cifra superior: 1343 pesos.

"La noticia no tiene que ser lo que nos pasa en el interior. La noticia tiene que ser cómo nos cortaron los subsidios. No podemos poner el boleto a $ 1300, no podemos porque la gente no se va a subir", dijo este martes el intendente de Rosario, Pablo Javkin en declaraciones a la prensa. A su vez señaló que si no se realiza una revisión del aporte de subsidios de parte de Nación al interior puede llegarse a una situación "donde el sistema de transporte no funcione más".

Por su parte, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, si bien no confirmó el número, indicó que "va a estar alrededor de ese monto", y deslizó que posiblemente para antes del fin de esta semana ya anuncien el nuevo valor. De concretarse, el costó del pasaje sufrirá en poco más de un mes una suba del 84% pasando de los 380 actuales a 700 pesos.

Poletti cuestionó al presidente Javier Milei, aseguró que "esta crisis del transporte es a nivel nacional, a raíz de una medida totalmente intempestiva de sacar subsidios en un sistema que era subsidiado" y adelantó que continuarán trabajando en conjunto con la Red de Intendentes de todo el país. “Hacia qué sistema de colectivos vamos no lo sabemos porque el gobierno nacional no lo dice", completó.

Cuánto sale el colectivo en Córdoba y Paraná

Cuando se efectivice, Santa Fe y Rosario tendrán el mismo precio del boleto que en la ciudad de Córdoba, que aumentó 105% desde el fin de semana pasado y llevó el pasaje de 340 a 700 pesos. Ya se había ajustado el boleto a principios de mes, cuando se había ido de $240 a $340.

"Estamos con un dinero presupuestado que ya excede largamente lo que estaba previsto, razón por la cual se toma la decisión de incrementar la tarifa porque el único que aporta para compensar el precio del boleto es el municipio en este momento", explicó el secretario de Movilidad de Córdoba, Gabriel Bermúdez a MDZ. Aumenta el colectivo en todo el país. Foto: MDZ

Mientras tanto en Paraná, la semana pasada el Concejo Municipal aprobó la emergencia del transporte y habilitó un incremento en la tarifa del 333%. Los usuarios pasaron de pagar 204 pesos a 680. En la capital entrerriana el costo se diferencia entre Primera sección, hasta 8 kilómetros de recorrido y Segunda sección, que supera los 8 km. Para esos casos el costo se extiende a 820 pesos.

A su vez, entre otras cuestiones, se dispuso que la Municipalidad de Paraná deberá rediseñar todo el sistema, readecuando "líneas, frecuencias, prestaciones necesarias, nuevos requerimientos técnicos de flota, recorridos, paradas, y demás cuestiones operativas, que adapten el sistema de transporte a los cambios de prioridades y nuevas necesidades".

Audiencia en Mendoza

Mendoza no será la excepción y también aumentará el precio del boleto de colectivos que actualmente tiene un valor de 200 pesos y fue fijado a comienzos de este mes.

Este martes se oficializó que el 27 de marzo se realizará la audiencia pública con el objetivo de “dar tratamiento al incremento del costo del servicio del transporte público de pasajeros regular urbano del Gran Mendoza y de Media y Larga Distancia”.

Según se conoció las empresas que prestan el servicio solicitaron un incremento de la tarifa a partir de la “actualización de los costos, atendiendo a las variables económicas producidas en el último tiempo, en el contexto nacional y provincial”.

Los valores del boleto en todo el país