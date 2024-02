La razón por la que Javier Milei terminó "financiando" el Cosquín Rock

Pasaron más de 10 días desde que finalizó el festival musical más grande del interior del país pero la polémica en torno al Cosquín Rock continúa instalada.

Todo comenzó cuando Javier Milei retuiteó a un usuario de X en plena pelea con los gobernadores por el frustrado tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados. Desde su cuenta, @PregoneroL escribió: "El Cosquín Rock cuesta 4 millones de dólares hacerlo. Quien lo financia?", a lo que el Presidente acompañó con la frase: "TSUNAMI DE CHANES".

Aunque muchos le aclararon que la organización del festival era privada y no constituía un argumento para cuestionar al Gobernador Martín Llaryora, el mandatario nacional dio varias entrevistas sobre el mítico evento cultural en donde insistió en que la Provincia lo beneficiaba al estar vigente una exención en el Impuesto a los Ingresos Brutos sobre los tickets de entrada a los espectáculos y festivales que se realizan en la provincia.

De hecho, el mandatario provincial defendió esa normativa que impuso el fallecido gobernador José Manuel De la Sota, explicando que la realización de estos festivales derivaba en beneficios económicos por el movimiento turístico regional, y que, a partir del mítico Cosquín Rock que organiza hace 24 años el productor José Palazzo, se registró una ocupación hotelera de alrededor del 85% en el Valle de Punilla.

El Cosquín Rock movilizó más de $ 21 mil millones y convocó a cerca de 100 mil espectadores. Foto: Instagram Cosquín Rock

El mismo Palazzo le contestó inclusive a Javier Milei en la red social X levantando el guante con el posteo que rezaba: “Querido Sr. presidente, hace 24 años empresarios privados, con entradas y marcas privadas y esfuerzos personales lo realizamos".

Exenciones nacionales y provinciales

Lo cierto es que el Cosquín Rock movilizó más de $21 mil millones, consolidándose definitivamente como "un motor económico y cultural dentro de las industrias culturales y creativas", señalaron desde la productora de Palazzo.

"El volumen total se construye con la suma de la inversión de la empresa y los consumos del público tanto dentro como fuera del festival, que no sólo genera empleo e ingresos durante su realización, sino que también impulsa de manera cabal la transformación turística en la región anfitriona", aseguraron en una nota de prensa a modo de balance del evento.

Aún así, Milei volvió a insistir en el dinero que la Provincia destinó al festival de rock, luego de que el gobernador Llaryora cuestionara medidas que perjudicaban a los cordobeses como la quita de subsidios al transporte o del Fondo de Incentivo Docente (Fonid). El productor musical de Cosquín Rock, José Palazo, cruzó al presidente Javier Milei por las redes sociales. Foto: captura de X

Con respecto al conflicto salarial docente, el Presidente dijo en una entrevista televisiva que si los maestros “no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores se están gastando la plata”. ”¿Por qué Nación tiene que estar financiado permanentemente?”, lanzó y le propuso a los mandatarios provinciales que “bajen los recitales”.

Si bien aclaró en esa ocasión que efectivamente el Cosquín Rock "es privado" aseguró que “en subsidios le dan 100 millones de pesos”. De paso aprovechó a cuestionar a la cantante Lali Espósito -que estuvo presente en el festival musical- a quien llamó “Lali Depósito” por “cobrar del Estado”: otra derivación del debate por el festival musical de Santa María de Punilla.

¿A qué subsidio se refería Javier Milei? A la exención al Impuesto sobre los Ingresos Brutos que es el que grava la actividad económica. "Este ingreso se calcula sobre la base del bruto obtenido por las empresas y profesionales dentro del territorio de la provincia. La alícuota en este caso oscila entre un 3 y un 4% que suponen una suma de $ 210 millones", explicó a MDZ Íñigo Biain, director de InfoNegocios, un diario digital especializado en el mundo empresarial.

En un relevamiento que Biain realizó con otros productores musicales en torno a estas exenciones que otorga el Gobierno de Córdoba, se dio con que estaba también vigente otro beneficio para estos festivales y eventos culturales. Uno que es mucho mayor en cuanto a recaudación y que es otorgado por el Gobierno nacional a través de la AFIP. Una de las empresas spónsors del Cosquín Rock fue YPF, la petrolera que tiene al Estado como accionista mayoritario. Foto: YPF Servi Club

"El Gobierno nacional exoneró al evento del pago del 21% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el valor de las entradas, mientras que el gobierno provincial de Llaryora ofreció una exención del 3% de Ingresos Brutos. Según la información oficial, al Cosquín Rock fueron unas 100.000 personas y cada una de ellas pagó una entrada de $ 70.000. Entonces el Estado Nacional dejó de recaudar la suma de $ 1.400 millones por el pago del IVA -un impuesto que además es coparticipable a las provincias- mientras que a nivel Córdoba, la exención de la alícuota oscila entre un 3 y un 4%, que en números gruesos suma $ 210 millones", explicó Biain.

"En esta maraña de impuestos y de exenciones que tiene el sistema impositivo argentino. Por ahí nos quedamos en un árbol y no vemos el bosque. Cuando desde el Gobierno Nacional ponen la lupa en lo que aportan los gobiernos provinciales o municipales a los festivales -que no es menor y en muchos casos es significativo vía pauta o vía servicios como brindarle seguridad- se olvida de esas grandes exenciones que tiene Argentina como es que las entradas a eventos culturales están exentas de IVA; aún en festivales comerciales donde el fin de lucro es muy específico", advirtió Biain.

Un detalle más y no menor. No solo en la desgravación del IVA benefició la Nación al festival Cosquín Rock. Entre la extensa nómina de empresas que apoyaron el festival a modo de sponsors, se encontró una en particular cuyo accionista mayoritario es el Estado nacional: YPF.

Pero durante los dos días a pura música, se llevó adelante el Back Tour de YPF Serviclub. En este recorrido, algunos espectadores que canjearon sus entradas VIP “Fanatic Rock” y salieron sorteados, pudieron ver todo el detrás de escena del festival, cómo se mueve la producción durante los shows e incluso conocieron el Patio de Artistas en donde hacen la previa las figuras más importantes del evento.

Asimismo, desde la terraza de YPF ServiClub con acceso VIP se podía presenciar el festival con una vista privilegiada. También monto el espacio de relax, al que se accedía con la app de YPF y los fanáticos podían recargar energías, hidratarse y jugar diferentes juegos durante ambos días.