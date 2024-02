Desopilante: creó un aparato para impedir que su vecino escuche reggaetón

"Entiendo que interferir los parlantes de un vecino podría ser ilegal. Pero, por otro lado, escuchar reggaetón todos los días a las 9 de la mañana, definitivamente debería ser ilegal", asegura Roni Bandini, músico y creador de Reggaetón Be Gone, el dispositivo con inteligencia artificial que ataca el parlante bluetooth de su vecino para evitar que escuche ese particular género musical a todo volumen.

En las últimas horas, el video de Bandini se volvió viral. En él, explica su funcionamiento y en el que comenta que el nombre del artefacto hace alusión al "TV-B-Gone", que era control remoto que permite apagar molestos televisores en bares y restaurantes.

"Para explicar qué hace tengo que hablar primero de mi vecino, quien suele escuchar esa música tan festiva y sincopada llamada reggaetón con un parlante enorme bluetooth pegado a mi pared"; relata en el video viral el creador del singular invento.

"Me consta que la gente normal tocaría el timbre y solicitaría amablemente bajar el volumen o variar gustos musicales. Pero como mis habilidades sociales son inferiores a mis otras habilidades, se me ocurrió la idea de fabricar una máquina con inteligencia artificial capaz de reconocer cuando suena reggaetón en el parlante de mi vecino y atacarlo vía bluetooth", admite en su TikTok.

Para que el dispositivo detecte una canción de este género musical, contó que descargó temas representativos y los convirtió a mono bajándole la resolución a 16k. "Lo subí a la plataforma de Machine Learning Edge Impulse e hice un split de cuatro segundos; Usé un bloque de procesamiento MFE y entrené un modelo usando un algoritmo de clasificación. Luego escribí un Script Python para monitorear un micrófono externo, enviar el audio al modelo de Machine Learning entrenado y realizar inferencias", relata en su video viral.

"Si la inferencia supera un nivel de reconocimiento, por ejemplo en un 75%, de certeza de que se trata del estilo preferido de mi vecino. La máquina envía múltiples repeticiones y paquetes al parlante del cual tengo la dirección MAC con el fin de desconectarlo o al menos de interferir el audio", explica al tiempo que en las imágenes se observa cómo a los pocos segundos de sonar un tema característico del género musical, se producen fallas en la reproducción al estilo de pequeñas y molestas interrupciones.

Mirá el video viral del inventor del "Reggaetón Be Gone":

"El nombre Reggaetón Be Gone viene en homenaje a un viejo producto electrónico que servía para apagar los televisores molestos en lugares públicos. El hardware que usé es una placa Raspberry Pi 3 que tiene bluetooth incorporado una pantalla Oled de DFRobots para mostrar las inferencias; un botón el gabinete de un equipo de audio que estaba roto; un frente diseñado en 3d y una consola Beringer 302 con micrófono", detalló Bandini que suele mostrar distintos artefactos que fabrica en sus redes sociales.

Gustos musicales

"Se me ocurrió pensar qué tipo de máquina podría solucionar este problema que evitara que mi vecino escuchara a través de su parlante canciones de reggaetón todos los días. Por eso, en una primera instancia, me puse a investigar que toda la música de este género tiene un patrón rítmico característico que llega a ser muy irritante. Especialmente, por la mañana y a mucho volumen. Es por esto que entrené un modelo de inteligencia artificial para identificar esas marcas y detectar si pertenece a este tipo estilo. Es decir, la intención fue que si escuchaba algún disco bueno, no tuviera problemas. Y cuando detectara el reggaetón puntualmente, ahí sí poner la máquina a la acción", aseguró en declaraciones televisivas el autor del video viral de TikTok del momento.

"Con apenas un par de canciones, no me acuerdo si eran 5 o 6 canciones, ya el algoritmo estaba funcionando bastante bien. Con el modelo entrenado escribí un Script Python que lo que hace es monitorear la música del ambiente. Si detecta que hay una alta probabilidad de que lo que suene sea reggaetón, se dispara el ataque. Como yo ya tengo la dirección del parlante -el MAC Address- de donde está llegando la música, por más que está conectado con el vecino, recibe peticiones de otros posibles dispositivos que quieren poner música. Entonces, explotando esta relación de confianza que existe para recibir otra información, lo que hace es inundar ese parlante con ´pedidos´ hasta que en un punto, ya no estar preparado para seguir pasando la música. En algunos casos, el parlante se desconecta, y en otros, como me pasó a mí en las pruebas, su funcionamiento se empieza a deteriorar y comienza a escucharse como una radio mal sintonizada", explicó. "El nombre Reggaetón Be Gone viene en homenaje a un viejo producto electrónico que servía para apagar los televisores molestos en lugares públicos", reveló el inventor. Foto: R. Bandini

Tras la viralización que tuvo en tiktok y otras redes sociales el dispositivo, el músico e inventor contó que no se conoce con su vecino, porque la entrada de ambas casas son por manzanas diferentes. "No tenemos contacto, ni nos conocemos, pero por lo que yo sé que, es una persona que tiene un horrible gusto musical por las mañanas. Lo que sí noté, es que luego de utilizar algunos días el aparato, movió del lugar el parlante, porque estaba muy cerca de la pared. Habrá notado que en ese lugar se producían interferencias. Si bien no fue una solución completa, mejoró bastante el problema", ironizó.

Bandini es músico, toca la guitarra y tiene una banda de funk que se llama Go Cangrejo. Fuera de toda ironía, siempre presente en sus explicaciones, aseguró que los gustos musicales de cada persona son subjetivos y que no tiene nada contra el reggaetón. "Me encantaría que me gustara ese estilo musical, pero esto, hoy por hoy, realmente no me pasa. Capaz suceda en algún momento", cerró.