Peligra el comienzo de clases: qué ocurrirá en las provincias tras la quita de fondos

El pronóstico es caótico y los ánimos por el subsuelo. Luego de que Manuel Adorni, vocero presidencial, confirmara este miércoles que el Gobierno no enviará los fondos educativos a las provincias, un descontento generalizado comenzó a resonar por el país. Se trata de un golpe determinante y, quizás, un punto de no retorno en la relación de Javier Milei y los gobernadores.

Adorni sentenció: "En principio, Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe". Si bien la educación es una responsabilidad de cada mandatario provincial, este Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) del que habló está contemplado por Ley. Representa entre un 10% y un 15% del -históricamente precario- salario de los educadores, dependiendo de cada jurisdicción.

Preocupante panorama en educación

"Peligra el comienzo de clases, habrá una pérdida de salarios nominales en todo el país y ya se aseguraron un conflicto permanente durante todo 2024", anticipó Flavio Buccino, referente de Argentinos por la Educación, a MDZ. Lo que está claro, según dijo, es que "el Gobierno se desentiende del tema educativo; a mediano y largo plazo configura la profundización de un modelo con 24 sistemas educativos diferentes".

El Fonid es un pago que Nación le otorgaba a cada educador de las provincias; representaba un fuerte complemento económico a su bolsillo en algunos lugares (como ya se explicó, es entre el 10% y el 15% de su sueldo). La Ley 25.053 establece que su fin es el mejoramiento de su retribución. Debía haberse renovado en 2023 (se actualiza cada año), pero Javier Milei de momento no lo hizo y se cosecha la duda de si dará marcha atrás con esta negativa.

Por lo tanto, en promedio, la pérdida nominal salarial será como mínimo de un 10%. A eso se le suma la pérdida real por inflación y la imposibilidad de ejecutar cláusulas gatillo frente al aumento generalizado de los precios de diciembre, enero y febrero. Un condimento adicional es la falta de paritarias u ofertas salariales que se acerquen a lo que demandan los sindicatos.

Quita de fondos educativos: la furia de las provincias

Desde el gobierno de Córdoba expresaron su frustración y coincidieron en que esta negativa le pega directo a los educadores. "Nosotros acá lo teníamos diferenciado del salaria. El salario se paga a fin de mes y a mediados; cuando se giraba el Fondo, pasaba directo a los docentes. Si no lo envían, no les llegará ese suplemento", añadieron.

Emilio Cortese, secretario del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) de Neuquén, tras escuchar lo anunciado en la conferencia de prensa, calificó este rechazo como "una barbaridad", y también "una falacia", con respecto a los dichos de Manuel Adorni de que el Fonid no existe. El descontento es palpable y en las próximas horas los gremios de allí se expresarán al respecto.

Calificó a esta medida como "una etapa desesperante" de este proceso de ajuste. "Nada diferente de lo que uno suponía que podía suceder, eso es cierto. Pero no quita el dolor y la rabia que genera", añadió. El oficialismo, con el objetivo de terminar con el déficit fiscal y al grito de "no hay plata", ya le está haciendo varios recortes a las provincias, como a los subsidios al transporte.

Nación anunció que "en principio" no girará fondos educativos a las provincias.

Por su parte, el Gobierno pampeano desde hacía tiempo que reclamaba, de manera conjunta con los ministros de Educación locales, la no interrupción de fondos para el pago de salarios docentes. En este sentido, recalcaron que en La Pampa se invierte el 25 % del presupuesto provincial en esta área.

Aún resta que los sindicatos de cada provincia determinen sus próximos movimientos. Por el momento, anticiparon a este medio que el inicio de clases peligra más que nunca y hay posibilidades de que los profesionales de la educación hagan paros, ya que a esta negativa anunciada por Adorni se le suma a la frustración por la falta de paritarias y propuestas salariales.