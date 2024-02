¿Nadie es el otro? Y ahora, ¿de qué te disfrazás?

No hay tiempo para la realidad… Un carnaval de sombras... Sombras que se hacen pasar por nosotros. Nos asustan, nos acobardan, hasta que amar, nos muestra tal como somos. Quien nos ama nos hace mirarnos.

“Uno se presenta tal como le gustaría ser, pero el compromiso se realiza con lo que se es, con el estilo afectivo que nos es propio y con nuestra historia pasada” (Señala en “El amor que nos cura” Boris Cyrulnik).

¿Deportados de sí mismos?

¿Somos nuestros propios extranjeros?

¿Vivimos de prórrogas de sí mismos?

Somos el laberinto en el que volver a reunirnos con sí mismos.

Disfrazados de mendigos suplicamos:

“Por favor un sentido…”

¿El miedo a perderse de algo oculta que nos perdimos de nosotros mismos?

¿De quién podemos esperar más que de nosotros?

¿Y el otro en nosotros?

¿Qué más podemos creer que lo que queremos?

Ilustración: Juan Barros. Noticias Relacionadas ¿La realidad está proscripta? La realidad es un riesgo ¿Y los que no pueden? Argentina en la realidad, el prójimo no es un placebo



La luz del otro evidencia tus sombras.

Tu luz evidencia las sombras del otro.

Lo que sentís con el otro es lo que sentís por el otro.

¡Amamos como queremos ser!

Somos así como nos aman.

El disfraz no oculta las miradas.

Sé cómo sos porque sé como me hacés ser.

Sos lo que me hacés sentir.

El sentido es la mejor respuesta.

Lo que nos transforma en respuesta.

Tu mirada es lo único que tenés.

No sos mejor que como sos con el otro.

¿Desabrazados de sí mismos?

El abrazo es el ánimo del cuerpo.

Y… no sé quien sos si no sé quien soy perdonado… y perdonando.

Ilustración de Lisandro Ruiz.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.