Noche de los Museos: por primera vez, el Museo del Traje no participará

Este sábado se realizará la Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires, donde edificios emblemáticos y espacios culturales ofrecen una entrada gratuita para sus exhibiciones y actividades. Sin embargo, el Museo Histórico del Traje Argentino no participará del evento por primera vez desde su creación.

En octubre, el Boletín Oficial publicó una resolución firmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que declaraba que el Museo de la Historia del Traje, cuyo patrimonio resguarda más de 9.500 piezas de indumentaria que fechan desde el siglo XVIII hasta la actualidad, sería incorporado a la órbita del Museo Histórico Nacional. Esto no solo implica una transferencia de los bienes y el personal, sino que el ex museo ahora se llama Colección Histórica del Traje Argentino.

Las repercusiones no tardaron en llegar, entre ellas las de Victoria Salías, Directora del ex museo que, para ello, hizo uso de su cuenta de X: "Cerrar un museo implica un retroceso cultural para todo el país y la pérdida de un espacio testigo de la historia del territorio que preserva las identidades y la memoria colectiva. La derogación sienta un precedente que no solo pone en riesgo el patrimonio y la institucionalidad".

Posteo de Victoria Salías. Fuente X/@christafashion

También, más de 27.000 personas firmaron la petición que compartió Salías en sus redes, la cual le solicita a Javier y Karina Milei, a Sandra Pettovello y a Leonardo Cifelli, secretario de Cultura, que se revierta el cierre del museo.

La sede que se encuentra en Chile 832, a pesar de todo, sigue en funcionamiento como un anexo del Museo Histórico Nacional y sus actividades y muestras continúan con normalidad. Actualmente, hay una exposición sobre la historia de la sastrería y talleres de bordado botánico y estampado serigráfico.

Aún así, esta será la primera vez desde 2004, año en el que se creó la Noche de los Museos, que el Museo Histórico del Traje no participará: mañana, su horario de apertura al público va a ser de 11 a 19 hs, como lo es cualquier fin de semana. Pasadas las siete de la tarde, sus puertas quedarán cerradas. Según la página web del Gobierno de la Ciudad, la muestra del Museo Histórico Nacional se complementará con objetos e imágenes de la colección.