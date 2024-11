Cromañón: por qué uno de los sobrevivientes está en desacuerdo con la serie

El sobreviviente Jorge Kehiayan planteó que la serie tiene un abordaje "trillado" y "de novela" de lo sucedido en Cromañón. "Buscaron una historia para vender la serie", expresó y planteó que "será más interesante una serie documental que cuente lo sucedido esa noche y repase la cadena de responsabilidades". Kehiayan Indicó que estaría de acuerdo en participar de una producción de estas características.

Jorge Kehiayan tenía 17 años cuando aquel 30 de diciembre del 2004 sucedió la masacre de Cromañón, que terminó con la vida de 194 personas. En la actualidad, además de ser politólogo, Jorge es parte de "No nos cuenten Cromañón", una organización de sobrevivientes, amigos y familiares de víctimas del hecho, que busca justicia pero "desde una perspectiva distinta a la de la criminalización de la juventud que se mostraba en los medios de comunicación".

Mirá las declaraciones de Jorge Kehiayan, sobreviviente de la masacre de Cromañón

En una extensa entrevista exclusiva con MDZ hizo una reconstrucción de ese día, repasó la cadena de responsabilidades y reflexionó sobre la corrupción presente en la sociedad argentina que posibilitó este hecho lamentable. Desde MDZ publicaremos una serie de notas con el material de la entrevista que brindó Jorge Kehiayan. En esta oportunidad, vamos a tomar el fragmento en el que se refiere a la serie "Cromañón" que se estrena este 8 de noviembre por Amazon Prime Video.

"Hace unos dos años, a uno de los compañeros de la agrupación de No nos cuenten Cromañón, le ofrecieron hacer una entrevista para realizar un guion para hacer una serie. Este compañero no le interesaba o no quiso y entonces buscaron a otra organización de sobrevivientes. Encontraron un testimonio y a partir de ese solo testimonio empezaron a armar el guion. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que se ponía trillada la cuestión, que iba a tener algunos contenidos que tenía que ver con ficción, que contar lo que había pasado", expresó Kehiayan.

En relación a la serie que hubiese preferido, Jorge planteó: "Una serie documental sería más interesante porque ahí sí podes contar lo que pasó, repasar culpabilidades y mostrar otros tipos de testimonios". "Esta serie va a ser contada en modo novela. Es un grupo de amigos que va a un recital y bueno, está claro que se busca una historia para vender un poco más y que sea más atractiva para ver la serie", agregó.

Por otra parte, Jorge explicó que si bien no está de acuerdo al abordaje que esta serie hace de lo sucedido en Cromañón, entiende que "está bueno que se ponga en discusión lo que sucedió y se recuerde, sobre todo en estas fechas". "Netflix, si estás viendo, estamos para hacer la serie documental, contar lo que sucedió esa noche y hacerle honor a la verdad", completó Kehiayan.