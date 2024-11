Como ser creativo y no perder en el intento

En la época que nos toca vivir, ser creativo en las actividades que nos desempeñamos resulta vital para nuestro desarrollo personal, nuestro equilibrio familiar y ser empáticos con quien podemos o debemos relacionarnos cotidianamente. Les presento algunas claves que les serán útiles partiendo lo que Dorothy Parker, escritora norteamericana, enunció: “La creatividad es una mente desenfrenada que posee un ojo disciplinado”.

Uno por ciento de inspiración y noventa y nueve por cierto transpiración, la creatividad debe ser inspirada a diario: leer, desde el diario hasta un libro escrito, hacer fotografías, probar con el dibujo, el baile, la cocina…cualquier actividad que exprese nuestra personalidad y que te sientas a gusto.

Cabeza de toro. Pablo Picasso.

Todos podeos mejorar pero sólo es cuestión de atreverse a aprender de los errores

Pablo Picasso pasó su trayectoria artística por una fase en la que construía esculturas con objetos encontrados. Afirmaba que comenzaba con una idea y luego la misma se convertía en algo más. Un ejemplo es su cabeza de toro que creó con un sillín de bicicleta y el manubrio. Su célebre frase, no busco, encuentro, fue utilizada por números psicoanalistas de su época, entre ellos el mismo Lacan que la cita en sus seminarios.

El fracaso es inherente a la creatividad

Porque todo acto creativo conlleva experimentación por lo que hay que estar preparado para un posible fracaso y aceptarlo si se produce. Personas con baja tolerancia a la frustración no aceptan críticas sutiles o directas sobre su trabajo puesto que el yo se aísla en la producción e inmediatamente piensan que el otro sólo los critica con mala intención.

Obviamente no nos gusta que nuestro esfuerzo caiga en saco roto e incluso deseamos la aprobación de los demás como si nuestro éxito dependiera de eso. Todas estas actitudes son piedras con las que nos vamos tropezando por el camino cuando tratamos de explorar posibilidades creativas que se abren ante nosotros.

Foto: MDZ.

Ser curiosos: la curiosidad es un aspecto central de la creatividad. Uno puedo preguntarse cómo se inventaron las cosas que conocemos y fue la curiosidad que respondió a ese interrogante. No es posible hallar ninguna solución creativa sin antes plantearse alguna pregunta.

La creatividad es un modo de mirar, una manera de expresarse y una forma de vida. No imagines fogonazos de genio ni convertirte en un artista torturado o que consume sustancias para encontrar en ellas una idea. Tampoco hay musas melancólicas que puedan inspirarte.

Existe creatividad día a día

Seguramente tienes una diversidad de recursos personales que no has explorado aún y en los que podrías inspirarte. Algo resulta claro de estas apreciaciones: una idea por sí sola no basta. Disponer de nuestro potencial en un trabajo terapeútico personal puede enseñarnos a mirar con nuevos ojos aquello que normalmente hemos dado por sentado por mucho tiempo. Después de todo, quizás la creatividad seas simplemente mirar desde otra perspectiva. Una nueva mirada que contemple nuestro deseo de saber hacer con otro. Quizás lo más difícil. Carlos Gustavo Motta.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta.