Las líneas de Movistar dejaron de funcionar en Mendoza y estallaron las redes

La caída del servicio de telefonía de Movistar generaron inconvenientes entres los clientes de la empresa que no dudaron en expresar su malestar en las redes sociales.

Cerca de las 14, dejaron de funcionar las llamadas de línea y también hay problemas con el uso de los datos. "No registrado en la red", es el mensaje que sale en las pantallas cuando los usuarios quieren hacer una llamada telefónica.

Los teléfonos inteligentes solo funcionaron con una conexión WiFi. Los problemas de la empresa Movistar también afectaron a las líneas de Tuenti.

El problema se registró en Mendoza y en otras provincias. Por el momento, Movistar no ha emitido un comunicado oficial para explicar el motivo del corte del servicio y horario de restablecimiento del mismo.

Los clientes de Tuenti también se vieron afectados.

"Los que tenemos Movistar no podemos ni hacer y recibir llamadas", "Tropezó Movistar?", "Volvimos a los 2000, caído Movistar y Tuenti, no?", "Qué pasó con Movistar? #cayomovistar", "No podía mandar mensajes casi me muero y era q se cayo movistar", "Yo reiniciando el celular y resulta que movistar se cayo", son algunos de los reclamos que los usuarios dejaron en las redes sociales.

La falla en el servicio de Movistar se produjo a días del Movistar "Fri Music" en Mendoza. El próximo sábado 23 de noviembre a partir de las 20, Airbag se presentará en el Estadio Aconcagua Arena. Los clientes de Movistar hicieron cuatro cuadras de fila para conseguir una entrada gratis.