Mujeres dan clases de asado en inglés a turistas y se vuelven virales: así es The Asado Experience

Días previos al Día Nacional del Asado, celebrado cada 11 de octubre, se viralizó un video de tres argentinas que enseñaban a turistas cómo preparar el típico plato de la carne asada argentina. En cuestión de horas, el contenido encabezó las tendencias, llamando la atención de los todos los usuarios.

En el video viral, se puede ver a las tres jóvenes argentinas explicar la importancia cultural del ritual del asado para las familias a lo largo del país, así como ir detallando el paso a paso de su preparación. De esta forma, indicaron cómo encender el fuego, preparar la salsa chimichurri, cuáles son las mejores técnicas para asar y, finalmente, disfrutar de cada corte, una vez asados.

El clip viral forma parte del contenido que realiza The Asado Experience, un emprendimiento porteño que ofrece, a turistas, la experiencia de hacer el asado y degustarlo acompañado de un buen vino Malbec. Las clases de asado son dictadas por mujeres, un factor disruptivo para la sociedad argentina donde se acostumbraba a que el "hombre de familia" llevara a cabo este tipo de comida hecha sobre la parrilla.

El equipo detrás de la experiencia que enseña a preparar un buen asado argentino. Foto: The Asado Experience

"¿Eres una mujer a la que le gusta socializar e interactuar con personas de todo el mundo? Si no sabes preparar un asado, ¡no te preocupes! ¡Aprenderás de nosotras!", se puede leer en la página web oficial de The Asado Experience.

La creadora de la idea es Belén Richards, Licenciada en Comunicación y emprendedora. Luego de trabajar para Apple en Irlanda, volvió a la Argentina para atravesar un tratamiento contra el cáncer de mama. Entonces, tuvo una idea para seguir activa, cambiando su rumbo para siempre. En 2018, Airbnb lanzó una convocatoria para personas que quisieran ofrecer "Experiencias" locales a turistas, por lo que a Belén se le ocurrió presentarse y ser una anfitriona del ritual del asado argentino.

"El 25 de enero de 2019 entró la primera reserva y de ahí no paré más", le dijo Richards a Infobae en una entrevista. Desde entonces, Belén recibe a grupos reducidos de hasta 8 personas en una casona de Belgrano que tiene más de 100 años de antigüedad. Poco a poco, el grupo fue creciendo y, en la actualidad, son una decena de mujeres las que dan las clases sobre la cultura del asado.

Mirá cómo son las clases de asado en inglés

Su éxito se plasma, también, en sus propias redes sociales. En Instagram, The Asado Experience tiene más de 37 mil seguidores, así como más de 41 mil en TikTok. Asimismo, uno de sus contenidos logró hacerse viral en X, donde el emprendimiento llegó a encabezar las tendencias.