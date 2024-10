Cómo será la devolución de AFIP por compras en dólar turista

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha comenzado a devolver las percepciones aplicadas a compras en dólares, un proceso que ha avanzado lentamente pero que busca ser equitativo. Según informaron fuentes oficiales, la devolución se hará por orden de ingreso de las solicitudes, priorizando a quienes presentaron su pedido en primer lugar. Entre enero y septiembre de este año, la AFIP ya devolvió $50.000 millones en percepciones retenidas.

Este régimen de devolución no solo abarca las compras en el exterior, sino también los ahorros en moneda extranjera y los pagos de servicios en plataformas internacionales. Inicialmente, estas percepciones fueron implementadas como una medida para aumentar la recaudación, pero se prometió la devolución cuando los montos superaban las obligaciones fiscales del contribuyente. El objetivo del esquema es regularizar la situación tributaria de miles de personas que han sido afectadas por estas retenciones.

El proceso de reintegro ha generado expectativas, ya que la AFIP se comprometió a tratar con equidad los casos, priorizando a aquellos que cumplieron con los requisitos establecidos. En un contexto de depreciación del peso y reducción del poder adquisitivo, esta estrategia busca también normalizar las retenciones relacionadas con operaciones en dólares, ajustando la situación fiscal de los contribuyentes a la realidad económica actual.

El plan de la AFIP contempla un cronograma de seis meses para procesar todas las solicitudes, con el fin de evitar la sobrecarga del sistema. Sin embargo, las demoras en algunos casos han provocado críticas entre profesionales del ámbito tributario. Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, señaló que hay ciertos pedidos que están siendo revisados debido a inconsistencias con los ingresos informados o falta de información por parte del agente de retención.

A pesar de ello, Domínguez destacó que la demora en muchos casos no es razonable. “Hay más de 300.000 contribuyentes esperando, y las devoluciones son en regla. No tiene sentido que se sigan retrasando. Además, los intereses que compensan la demora son insignificantes, ya que quienes no pagan el impuesto a las Ganancias ven una retención del 28% de esos intereses”, explicó.

Un punto clave que mencionan los expertos es la falta de un plazo claro para las devoluciones en la normativa que creó las percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. A pesar de que la normativa establece que los reintegros se pueden solicitar desde el 1° de enero del año siguiente a la percepción, no fija un plazo específico para que la AFIP responda. Sin embargo, las reglas generales indican un máximo de 60 días hábiles, un plazo que ya se habría vencido para muchos casos, generando un mayor malestar entre los contribuyentes.