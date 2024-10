Apuestas ilegales: uno de cada cuatro estudiantes de CABA apostó alguna vez

Un informe de la Defensoría del Pueblo de CABA realizada a 2.765 estudiantes de entre 12 y 19 años indicó "que el 34% de los varones y el 13% de las mujeres en edad escolar apostó alguna vez en plataformas virtuales". El promedio entre los estudiantes de ambos géneros da el resultado que casi un cuarto de los estudiantes porteños apostó alguna vez en alguno de estos sitios de apuestas virtuales.

"Uno de los datos que más preocupación genera es que casi el 40% de los encuestados no sabe sí está apostando en una plataforma legal o ilegal. Esto indica el desconocimiento de muchos jóvenes que no saben que los menores de edad no pueden participar de juegos de azar por dinero", indicaron en el estudio.

En relación a cómo llegan los jóvenes a este tipo de aplicaciones de apuestas ilegales online, el estudió explicó que "el 60% de llega a esas páginas web a través de amigos o conocidos mientras que el 26% lo hace por recomendación de influencers" y agregó: "El motivo que los lleva a crear un usuario es la búsqueda de dinero rápido para el 67% de los encuestados".

Enfocándose en los jóvenes que tienen un hábito de apuesta más complicados, el informe de la Defensoría del Pueblo porteña indicó que el 13,1% de los jóvenes que apuestan habitualmente encuentra muy o bastante difícil detenerse sin importar si están ganando o

perdiendo. "La ludopatía juvenil está aumentando y ya es motivo de alarma entre padres y docentes", concluyeron.