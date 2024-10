Iba distraído con el celular, cruzó las vías cuando venía el Tren Sarmiento y se salvó de milagro

Las personas están cada vez más inmersas en el mundo de la tecnología, desde la llegada de los celulares. Estos pequeños dispositivos móviles, que permiten estar todo el tiempo conectado, pueden captar la atención de cada persona por horas y horas, dejando de atender lo que pasa alrededor.

Esto le sucedió a un hombre que iba caminando muy tranquilo en una estación de tren, prestando total atención a su celular y desatendiendo a lo que ocurría en el lugar. En un video, registrado por Trenes Argentinos y posteriormente compartido en las redes sociales, se puede ver cómo el sujeto intenta cruzar por las vías del tren, sin percatarse de que se acercaba una locomotora a toda velocidad.

En la grabación, se ve con claridad que el joven, que no fue identificado, avanza a lo largo del laberinto destinado para el paso de los transeúntes entre dos vías de trenes. Sin embargo, al finalizar ese breve recorrido, el hombre no repitió el accionar de las demás personas, que se frenaron ante el inminente paso del Tren Sarmiento. El hombre, en cambio, no se dio cuenta ni escuchó el ruido del tren, debido al estimulo visual y sonoro del celular, por lo cual empezó a cruzar los rieles.

Mirá el video del joven cruzando las vías del tren

Se encontraba a mitad de camino cuando miró hacia su izquierda y notó, en cuestión de segundos, que el tren estaba muy cerca. Entonces, tuvo el tiempo suficiente para actuar con rapidez y retroceder hasta el laberinto para no morir atropellado por el ferrocarril.

Si bien el sujeto reaccionó rápidamente al notar a lo que se enfrentaba, no pudo evitar el impacto contra la formación. De acuerdo a lo trascendido, el joven recibió un golpe en las manos debido a la cercanía del tren, a pesar de que la formación ya había descendido la velocidad. De inmediato, el personal de Trenes Argentinos acudió a ayudar al hombre en el lugar.

El siniestro tuvo lugar el martes a las 6:28 de la mañana, en el paso a Nivel Cuzco de la línea Sarmiento, en Liniers. A últimas horas de la noche, el video se viralizó en las redes sociales.