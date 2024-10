Fotógrafa de partos: el milagro de la vida al alcance de los ojos

A lo largo de nuestra vida, existen los proyectos que a veces se convierten en sueños, y no por que sean inalcanzables, sino por la emoción que causa pensar y llevarlos a cabo. La historia de Nora Dalmasso tiene mucho de emoción, al preguntarle a qué se dedica, es contundente: "Soy la primera fotógrafa profesional de vida recién nacida".

Nora vive en Paraná, y cada día dedica a ser testigo del milagro más grande que existe, la vida que nace. "Este trabajo me hace mejor persona" afirma.

-¿Cómo nace tu pasión por la fotografía?

-Mi pasión por la fotografía es de toda la vida prácticamente, nunca pensé que podía llegar a trabajar o a que la fotografía pase a ser mi día a día, desde chica, en mi casa tengo la imagen que arriba de la mesa había una cámara fotográfica que se registraba cada salida, cada momento especial, siempre un tipo documental de familia.

Seguí con esa costumbre hasta que nacieron mis hijos, que fue donde, puse la cámara de fotos dentro del bolso y empecé a registrar todo lo que pasaba a mi alrededor. Tener una foto del deporte que hizo en su momento mi hijo, o mis hijos en este caso, porque Miranda también hizo deportes, y actualmente les sigo sacando fotos a mi hijo jugando al rugby, ese es uno de mis tesoros.

-¿Cómo empezaste a querer fotografiar la vida recién nacida?

-Fotografiar partos llegó a mi vida de una manera accidental, siempre lo cuento. Yo estaba terminando en la escuela de fotografía, que hasta ese momento yo lo hacía como un hobby, nunca pensé que podía llegar a trabajar de esto. Mi idea era volver a trabajar como diseñadora, pero teniendo en cuenta que fui mamá 7 x 24 x 365 durante 12 años, estuve fuera de mercado y cuando quise volver a mi primera profesión, me di cuenta que la tecnología me había superado. Entonces estaba ahí en esa búsqueda de qué hacer, ahora que ya mis hijos estaban más grandes y no dependían tanto de mamá, eso de "llévame y tráeme", ya no eran chiquitos.

Cuando hice mi primera entrevista con la fotógrafa que contraté para los 15 años de mi hija, lo primero que me pidió fue que yo arme una carpeta con todas las fotos desde el momento de la panza, y ahí fue donde me di cuenta que no tenía fotos del nacimiento de mi hija. Para mí fue tan fuerte darme cuenta, porque yo había fotografiado su vida hasta ese momento y no tenía una foto que representara el primer día de vida de ella. Entonces debo reconocer que eso me dolió mucho, porque me hice la gran pregunta, ¿cómo no voy a fotografiar los primeros minutos de vida?

Ni siquiera los primeros momentos, sus primeras horas de vida, porque yo recién encuentro fotos de ella a los cuatro días de vida. Y ahí fue donde yo dije, yo tengo que hacer algo, porque no puede ser que naturalizamos todo menos el nacimiento en la parte de fotografía.

Empecé a consultar y supe que en Europa se llevaba a cabo esta disciplina y que era muy común como hacer una fotos en un bautismo y pensé, voy a hacerlo acá, imaginate, fue un gran desafío y poder lograrlo es maravilloso. El primer registro que hice fue de una amiga y así comencé y fue ese primer día que le dije a mi marido que quería dedicar mi vida a fotografiar partos, la vida que nace. El milagro de la vida en tus manos.

"Mis Juanes" así se llama este momento, uno de los que más conmovió a Nora.