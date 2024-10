En primera persona: un periodista mendocino contó cómo fueron los ataques de Irán a Israel

Un feroz ataque con misiles procedentes de Irán se produjo este martes en la ciudad de Jerusalén y, al mismo tiempo, un atentado ocurrido en un suburbio de Tel Aviv dejó 8 muertos y 9 heridos, en el marco de una escalada bélica que sigue creciendo con el correr de las horas.

Sobrevivir a una guerra que se acrecentó hace casi un año en Medio Oriente llena de preocupación a quienes residen en esas tierras y pueden describir a diario las instancias de esta guerra que parece no tener fin.

En ese contexto, el periodista Mauro Sturman dialogó con MDZ Radio y brindó su testimonio en primera persona de cómo es vivir el día a día en Israel.

Según precisó, el nuevo ataque en Israel profundiza la lógica preocupación de los habitantes en el país. "En mi caso personal, tengo las valijas a medio hacer porque tengo vuelo para Argentina dentro de 12 días. Y en este contexto, la verdad es que no sé bien qué puede llegar a pasar", señaló en una entrevista que brindó en la tarde de este martes.

Mauro Sturman, periodista mendocino en Israel.

"A nivel general, se venía viendo que había un aumento de tensiones. Luego de sacar el foco en Gaza, Israel se dirigió a la su amenaza de Hezbolá en el norte. Lo que sabemos es lo que vienen contando los medios de comunicación, con el punto más álgido que fue el asesinato del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah", relató.

"De alguna manera, estábamos esperando que Irán respondiera. Pero no sabíamos que iba a ser con tal magnitud. Todavía no ha concluido. El primer ataque fueron unos 400 misiles, por lo que se está difundiendo acá. También se está investigando un atentado en Tel Aviv, donde hubo un tiroteo y hay varios heridos. Ya van 8 muertos y seguramente con el paso del tiempo irán aumentando porque se habla de muchos heridos. En este momento hay bombardeos en todo el país", confirmó Sturman.

"El ataque me sorprendió trabajando"

Respecto a las indicaciones que les han dado las autoridades a los ciudadanos israelíes, aclaró que eso va cambiando según cada región: "Por ejemplo, yo que estoy en el norte, en las últimas semanas hemos estado con bastantes restricciones debido a que, por la proximidad que hay con la frontera sur del Líbano, han estado atacando diariamente casi todas las madrugadas. Es una cuestión de estar durmiendo, que suenen las sirenas y tener 45 segundos para dirigirte al búnker", detalló.

Según explicó, en la zona norte del país ya no se dictan clases en las escuelas. "Los lugares de trabajo estamos asistiendo solamente si cuentan con un búnker. Las playas están cerradas, no hay posibilidad de reuniones para más de 300 personas. Acá, en el norte, la verdad que la situación es bastante delicada", señaló preocupado. Policías de Israel inspeccionan el lugar del tiroteo en Tel Aviv. EFE/EPA/Abir Sultan

Respecto a otras regiones del país, indicó que se vive en forma "un poco más laxa" pero en las últimas horas "todo entró en alerta máxima".

Sturman comentó a MDZ Radio que acababa de llegar de su trabajo y describió: "El ataque de Irán a mí me agarró trabajando. Para que la audiencia tome un poco de dimensión de cómo funciona Israel y cómo se vive, yo trabajo con israelíes judíos y árabes israelíes. Y me llamaba mucho la atención que en un momento, cuando empezaron a sonar las alarmas y nos metimos todos al búnker, yo miraba alrededor y veía a judíos israelíes y árabes israelíes; como una mezcolanza de situaciones que muestran lo complejo que es este conflicto", explicó.

Asimismo, el periodista contó que la información que llega y que se difunde en el mundo está atravesada por intereses políticos, lo que complejiza aún más todo. "Yo hace tiempo vengo pensando y diciendo que anteriormente las guerras solamente eran armamentísticas. Después empezaron a modificarse y empezaron a tener diferentes formas de ataques: económicos, virtuales, digitales y ahora activamente se han sumado las redes sociales. Obviamente que para mí en una guerra cada bando intenta inferir en la opinión internacional a su manera. Lo que percibo es que hay una búsqueda por aumentar el resentimiento y el odio entre las partes enfrentadas. Yo llegué en mayo a Israel por una situación personal y a partir de ahí lo único que he visto todos los días es que el conflicto escala. Yo veo a las potencias como Estados Unidos decir que el único camino es la diplomacia, pero la verdad es que las acciones en ese sentido, tanto llevada adelante por la ONU como por las principales potencias occidentales o árabes como por ejemplo Qatar, no han tenido ningún resultado positivo", enfatizó.

Casi un año de conflicto

"Si bien ahora el conflicto se ha trasladado ahora al norte y el enfrentamiento particular es entre Israel y Hezbolá en el Líbano, la guerra a este nivel, en Gaza, lleva casi un año. Hay un montón de civiles muertos. Algunas cifras de Hamas hablan de 40.000, entre los que hay muchísimos civiles. Hay todavía más de 100 israelíes que están secuestrados y el enfrentamiento continúa creciendo. Era algo que se venía a venir. Cuando pasó lo del 7 de octubre del año pasado, mucha gente dijo que era a raíz del conflicto que tiene particularmente Israel con Palestina. Y había muchas voces especializadas militares que decían que no, que esto formaba parte de algo mucho más grande que es el enfrentamiento que hay entre Israel e Irán hace mucho tiempo y además entre Irán y Arabia Saudita por el control de la región. Antes del 7 de octubre, Israel estaba por firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Eso quedó en la nada después del ataque de Hamas. A partir de entonces, Hezbolá empezó a tirar cohetes y misiles todos los días hacia Israel", explicó. La Cúpula de Hierro es considerada uno de los sistemas de defensa de Israel más avanzados del mundo y fue clave en la guerra contra Hamas. Foto: EFE

Sturman rescató que el ataque en Israel procede hoy en día de múltiples frentes que tienen como eje común a Irán y deseó que pronto haya una solución pacífica "porque es inviable vivir así, para todos los involucrados".

Sobre la Cúpula de Hierro, de la cual se viene hablando en los últimos días, el periodista la describió como "una creación monstruosa y admirable".

"Yo me he ido varias noches a dormir porque cuando suenan las alarmas, aún sabiendo que tenés la cúpula, es imposible no sentir, como mínimo, miedo. Porque vos te metés en el búnker y sentís los bombazos porque suenan muy fuerte cuando la cúpula explota los misiles. Vos no sabés si algo va a fallar y te puede llegar a caer encima. No quiero imaginarme lo que debe sentir un civil, sea de la religión que sea, del país que sea, sin tener ese tipo de defensa", lamentó.