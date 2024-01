Cierre de la Línea D: todas las alternativas para reemplazar al subte

Los usuarios del sistema de Subterráneos de Buenos Aires que hacen uso frecuente de la Línea D se verán afectados por la suspensión del ramal desde este lunes. La empresa SBASE informó en un reciente comunicado que ese ramal no brindará servicio de transporte a partir de este 8 de enero hasta el 17 de marzo, por la instalación del nuevo sistema de señales.

Se estima que una cifra de 800.000 personas, aproximadamente, eligen a diario la Línea D del Subte para trasladarse a sus destinos. No obstante, desde SBASE afirman que durante "enero y febrero hay una disminución del 40% en la cantidad de pasajeros habituales", motivo por el cual escogieron estas fechas para el cierre del ramal y, así, poder instalar un nuevo sistema de señales.

La Línea D del subte permanecerá cerrada desde el 8 de enero hasta mediados de marzo. Foto: Archivo

¿Qué colectivos hacen un recorrido similar a la Línea D?

En principio, los colectivos que unen Congreso de Tucumán con Catedral -las dos terminales de la Línea D- son el 29B y el 152. Estos parten de Olivos y terminan el viaje en La Boca, atravesando toda la Ciudad a la altura que lo hace el subte que estará cerrado. Entonces, aquellos que salgan desde Belgrano podrían esperar el bus en la intersección de Avenida Cabildo y Avenida Congreso, pasando, luego, por Avenida Santa Fe de Palermo y, finalmente, llegando por Viamonte y, más tarde, Avenida Roque Sáenz Peña hasta Catedral.

Otros buses que hacen un recorrido similar son el 68 y el 194. Estos tres también cuentan con una parada en Congreso de Tucumán, llegando hasta Pueyrredón, estación donde pueden hacer combinación con la Línea H del subte para dirigirse hasta Facultad de Derecho u Hospitales, o eligiendo un colectivo como el 111 para llegar desde Pueyrredón hasta Catedral.

El 152 es uno de los colectivos que los usuarios de la Línea D podrían elegir en su reemplazo. Foto: Archivo

La lista completa de los colectivos alternativos a la Línea D

Congreso de Tucumán: 29, 41, 161, 57, 59, 60, 68, 152, 194, 168 y 184.

Juramento: 29, 41, 161, 57, 59, 60, 68, 152, 194, 168, 184, 44, 65, 80, 63 y 67.

José Hernández: 41, 161, 57, 59, 60, 68, 152, 194, 168, 184, 44, 65, 80, 63 y 67.

Olleros: 41, 161, 57, 59, 60, 68, 152, 194, 63 y 67.

Ministro Carranza y Miguel Abuelo: 41, 161, 57, 60, 68, 152, 194, 67, 39, 93 y 95.

Palermo: 29, 41, 161, 57, 59, 60, 68, 152, 194, 67, 39, 93, 95, 12, 64, 15, 160, 55, 108, 118 y 111.

Plaza Italia: 29, 41, 161, 57, 59, 60, 68, 152, 194, 67, 39, 93, 95, 12, 64, 15, 160, 55, 108, 118, 111, 145 y 188.

Scalabrini Ortiz: 29, 57, 68, 152, 194, 39, 12, 64, 15, 160, 111, 145 y 188.

Bulnes: 29, 68, 152, 194, 39, 12, 64, 111, 188, 92 y 128.

Agüero: 29, 68, 152, 194, 39, 12, 64, 111, 92, 128 y 109.

Pueyrredón: 68, 152, 194, 39, 12, 64, 111, 109 y 95.

Facultad de Medicina: 29, 60, 111, 109, 95, 75, 99, 106, 132 y 140.

Callao y Raquel Liberman: 29, 60, 111, 109, 75, 99, 106, 132 y 140.

Tribunales y Teatro Colón: 29, 60, 39, 111, 109, 75, 99, 140, 5, 6, 26, 24 y 180.

9 de Julio: 29, 60, 39, 111, 140, 5, 6, 126, 24, 180, 7, 50 y 146.

Catedral: 29, 111, 24, 7, 50 y 146.

El malestar de los que se quedan a pie

A raíz del anuncio del cierre temporal de la Línea D del subte, que conecta puntos claves de la Ciudad, los usuarios manifestaron su descontento. "Uso la Línea D para todo. Voy de mi casa en Belgrano para el trabajo en Avenida 9 de Julio y, de ahí, hacia la Facultad", comentó con enojo Josefina, una estudiante universitaria, en charla con MDZ, dejando en claro que no cree que los colectivos puedan contener la demanda que tiene esa línea.

El mismo descontento muestran los estudiantes de la Facultad de Medicina, puesto que no tienen un medio de transporte tan directo como la Línea D para llegar a esa casa de estudios. Por otro lado, en las redes sociales, los usuarios no dudaron en expresar su malestar al quedarse a pie por 9 semanas. "Este tema me violenta hasta un grado que no puedo manejarlo Ni en pandemia el GCBA permitió que se cierre toda una línea de subtes. 9 semanas sin servicio en la Línea D. Van a explotar todos los colectivos y movilizarse será un infierno", escribió Enrique Quintana en X (Twitter).