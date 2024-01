Quién es Amanda Rodríguez, la venezolana que tatúa a los famosos de Argentina

El tatuaje es un arte que viene ganando protagonismo en el mundo desde hace algunas décadas. El dibujo plasmado con tinta en la piel data de las culturas prehistóricas y, en el último siglo, se volvió tendencia, dejando atrás, poco a poco, a los prejuicios y estigmas sociales a los que se vinculaba en sus inicios. En la actualidad, son millones las personas a lo largo del planeta que eligen tatuarse, con todo tipo de diseños, por simple placer y amor al arte, o por la resonancia de un significado que desean llevar en su piel hasta la eternidad. Es por eso que, a su vez, crece la cantidad de tatuadores que se preparan para llevar a cabo este oficio de forma profesional, llevando su arte permanente a aquellos que ven la belleza en él.

En medio del auge del tatuaje, algunos tatuadores se hacen reconocidos en cada lugar por su estilo particular, profesionalismo y detalle, destacando entre los demás. Sin dudas, este es el caso de Amanda Rodríguez, una artista nacida en Venezuela que vino a la Argentina para dedicarse cien por cien a este arte. En el país, la joven fue creciendo y superando obstáculos hasta el punto de que famosos de la talla de Oriana Sabatini y Abel Pintos la eligieron para llevar sus majestuosos diseños en la piel.

La historia de vida de Amanda Rodríguez

Con el deseo de conocer en profundidad la historia de la artista detrás de los diseños, MDZ se comunicó con Amanda Rodríguez Oropeza, la tatuadora que actualmente trabaja para el prestigioso estudio "Iris Tattoo", que tiene sucursal en Miami y en Buenos Aires. "Desde muy chica me gustó dibujar y pintar, tenía la fijación de perfeccionarme en desarrollar cada vez más la capacidad de plasmar lo que veía al papel", confesó Amanda al preguntarle acerca de cuándo surgió esta pasión.

Amanda comenzó a tatuar en su país natal. FOTO: GENTILEZA SOY PRENSA

Como en cada historia de vida, Amanda tuvo una guía que le dio una oportunidad laboral y la inspiró a seguir construyendo su sueño. "Más adelante, una tatuadora muy conocida en Venezuela, Esther Finlayson, me ofreció trabajo y la oportunidad de aprender del tatuaje. A partir de ese momento me pasé día y noche investigando y pensando sobre el arte del tatuaje. Quedé totalmente prendida y enamorada de esta profesión", contó la artista de 28 años.

La joven que empezó a emprender junto a sus hermanas y, luego, se dedicó a hacer sus propios diseños en prestigiosos estudios reconoció que tuvo que pasar un largo camino para llegar a donde está hoy. "Al principio, como todo inicio, fue muy desafiante. Cuando empiezas a tatuar puede llegar a ser frustrante, porque hasta una línea te cuesta. Ahora ya tengo más de 7 años tatuando, soy experta en micro-realismo y color y me encuentro tatuando en Iris tattoo, uno de los mejores estudios de Argentina y muy reconocido a nivel internacional", contempló Amanda.

Mirá el video de los tatuajes que realiza Amanda

La pasión que Amanda siente por el tatuaje se ve reflejada en cada diseño y en cada afirmación que hace sobre ese arte: "Para mí, lo que hace especial al tatuaje es la conexión que se genera con las personas que lo llevan. Es fundamental considerar al cliente al tatuar. Cuando decides hacerte un tatuaje, tienes una idea en mente, y una vez que se materializa, se convierte en una experiencia que marca un antes y un después en tu vida. El tatuaje se integra de tal manera que forma parte de ti".

La venezolana es conocida por llevar a cabo la técnica de micro-realismo y color, que se basa en "representar la realidad de una imagen en poca superficie de piel". Este estilo, que está en tendencia, es posible gracias a la existencia de máquinas, agujas y pigmentos que permiten realizar un trazo de línea super fino, lo cual era prácticamente imposible en el pasado. "Si eres de las personas que se maravillan con las cosas muy chicas y detalladas este estilo es para ti", aconsejó.

Amanda realiza la técnica de micro-realismo y color. FOTO: GENTILEZA SOY PRENSA

"Siempre sentí mucha curiosidad por explorar el mundo, me llamaba la atención la idea de viajar y conocer distintos lugares. La situación en Venezuela me impulsó aún más a salir de mi país natal. La decisión de venir a Argentina más que nada fue porque viajando me enamoré de un argentino que en ese entonces residía en Panamá, Agustín Yonson, con quien ahora estamos casados y formamos una hermosa familia", contó sobre su llegada al país para profesar su arte.

Pero su relación amorosa no fue lo único que le atrajo de Argentina. Es que, este país tiene una cultura tan rica y una apertura mental que dan lugar al crecimiento de artistas de cualquier parte del mundo. "Sentía que su desarrollo artístico en todo sentido era increíble y a su vez en el tatuaje tiene una muy buena recepción", dijo y agregó: "En el momento que dejé mi país era muy complicado progresar con cualquier tipo de proyecto, y la verdad que Argentina me ha dado tanto y he aprendido mucho acá que siento que sí hay una gran diferencia. No imagino que la evolución de mi carrera hubiera sido de esta misma forma en Venezuela".

Hoy en día podemos ver a miles y miles de personas presumiendo sus tatuajes como una forma de lucir un estilo único y, a veces, luciendo un diseño con un significado personal. Poco a poco, se puede ver que personas de la tercera edad se animan a romper el tabú del tatuaje, cumpliendo, tal vez, un sueño que antes no podían concretar por la opinión social.

Respecto de tatuar a personas de diferentes generaciones, sea jóvenes o adultos mayores, contestó: "Pues, la verdad que sí. En varias ocasiones he tatuado a personas que en su momento estuvieron evitando hacerse tatuajes por el qué dirán. Y es realmente lindo verlos cumplir eso que tanto estaban deseando por tanto tiempo. Una vez una señora mayor luego de tatuarse decía una y otra vez “¿por qué no lo hice antes?”, con una gran sonrisa. Y no solo pasa con las personas mayores, sino personas CEOs, médicos, que de a poco se van quitando esos tabúes y se van sintiendo sin esos impedimentos para con sus carreras". El detalle predomina en los diseños de Amanda. FOTO: GENTILEZA SOY PRENSA

"Recuerdo una ocasión que una señora se había auto regalado su primer tatuaje por su cumpleaños número 60. Quiso una flor de cerezo en microrealismo con una frase en japonés de “wabi sabi” que significa la apreciación del envejecimiento y la belleza de las cosas sencillas e imperfectas. Me pareció muy linda esa experiencia donde charlamos un montón, el tatuaje quedó muy lindo y ella estaba feliz. Había venido desde el sur para tatuarse", comentó a MDZ.

Al finalizar contó sobre su experiencia al tatuar a famosos de distintos rubros como músicos, actores y actrices de la farándula arentina.

"Sí, tuve el honor de tatuar a varias celebridades como Abel Pintos, Brenda Gandini, Paula Chávez, Oriana Sabatini, Cande Molfese, Facu Gambandé, Stephanie Demner, Facu Mazzei, entre otros. Abel Pintos ha confiado en mí en varias ocasiones para tatuarlo. Y me parece una gran persona, siempre viene con buena onda y muy respetuoso. Entre todas las piezas que le he hecho, destacan manos adornadas con una pluma y arriba las fases lunares en una mano y laureles en la otra. Cada vez que veo una foto suya, y en un caso lo vi en un show en vivo, me asombra cómo han cicatrizado sus tatuajes y cómo ahora lo representan de manera tan notoria. Y el hecho de que sea un tatuaje tan visible me llena de mucho orgullo", sostuvo.