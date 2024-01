El alarmante aumento que tuvo la Canasta Alimentaria según los almaceneros

El Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la Provincia Córdoba difundió en las últimas horas un informe económico y social que refleja el índice de inflación que registraron en estos locales tras el aumento de precios que se registró durante el mes de diciembre pasado y que continúa en el inicio de este 2024.

Según precisó la entidad, una familia de cuatro personas necesitó $556.025 para acceder a la Canasta Básica Total y no estar por debajo de la línea de pobreza. En tanto, para acceder a la Canasta Alimentaria y no caer en la indigencia, necesitó $347.810.

En esa línea, los almaceneros dieron a conocer el alarmante incremento que tuco la Canasta Básica Alimentaria, al precisar que sólo en alimentos, el aumento durante diciembre fue del 37,1%. Por su parte, la Canasta Básica Total tuvo un alza de 30,4%

Sobre los indicadores sociales de mayor relevancia, el estudio asegura que el 54,8% de los hogares no pudo acceder durante diciembre a la totalidad de alimentos que conforman la Canasta Básica Alimentaria. Y agregó que, entre las familias que sí pudieron acceder, solo el 22% lo hizo con recursos propios: el 78 % restante fue asistido con algún tipo de ayuda estatal (como la ayuda de la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar, o el Reintegro de 21%, entre otros).

Además, el 78,2% de los grupos familiares gastó en diciembre más del 50% del total de sus ingresos, solo en alimentos; y el 73,1% de los encuestados manifestó no haber podido afrontar los gastos corrientes o de contingencia. Quienes sí pudieron costear estas erogaciones, lo hicieron utilizando mayormente tarjetas de crédito.

El papel higiénico encabeza la lista de mayores aumentos de precios en el mes de diciembre. Foto: Shutterstock

El ranking de los productos que más subieron

El Departamento de Estadísticas elaboró también un ranking de los productos que registraron los mayores subas durante el último mes del año. Estos son los productos con más aumento de precios:

Papel Higiénico; + 289% Aceite Girasol: + 221% Harina De Trigo 000: + 176% Fideos secos: + 169% Toallas Femeninas: + 162% Jabón Líquido Ropa: + 134% Detergente vajilla: + 121% Shampoo: + 120% Galletitas Saladas : + 116% Carne Jamón Cuadrado: + 93% Carne Nalga: + 92% Carne Bola de Lomo: + 87% Carne de Cerdo: + 83% Lavandina: + 80% Leche sachet: + 78% Galletas Dulces: + 72% Queso Cremoso: + 68%

Otros de los aspectos relevados por el Centro de Almaceneros de Córdoba y que más preocupación generó fueron las principales moras en el pago que tienen las familias encuestadas. Según el estudio, cuatro de cada diez hogares adeudan sus resúmenes de las tarjetas de crédito.

La lista que encabezan las Tarjetas de Crédito (40,1%), es seguido de las Tasas, Impuestos y Servicios (28 %), Salud Prepaga (11,6 %), Educación Privada (10,2 %) y Créditos y Préstamos (4,3 %).

"Irresponsabilidad empresarial"

En diálogo con MDZ, Vanesa Ruiz, Gerenta del Centro de Almaceneros de Córdoba explicó: "Hemos realizado la medición y el informe económico-social correspondiente a diciembre, como hacemos todos los meses, y su resultado demuestra que el 2023 fue realmente un año muy complejo con números que se fueron tallando a medida que iba pasando el tiempo. Lamentablemente, llegamos a una inflación alta, 30,4% para diciembre, con una fuerte alza en términos de precios de alimentos, y con una íntegra anual del 244%". "No podemos decir que fue una sorpresa esta inflación, pero sí una irresponsabilidad empresarial", aseguró la gerenta de Almaceneros Córdoba, Vanesa Ruiz. Foto: Freepik

"Ya algunas proyecciones las veníamos plasmando. En julio imaginábamos que iba a ser la última medición que registráramos de un solo dígito. Pero, lamentablemente, no esperábamos que este espiral inflacionario iba a complejizarse. Es así que, ante la finalización de un Gobierno y el comienzo de otro, en ese cambio de mandatos, hubo fuertes incrementos que si bien no eran inesperados, porque la finalización de ciertos programas seguramente iban a impactar en el precio de los alimentos, fue muy superior a lo proyectado", graficó Ruiz.

"Los alimentos se incrementaron un 37,1% para este mes. No podemos decir que fue una sorpresa, pero sí una irresponsabilidad empresarial, ya que desde el día posterior a las elecciones y hasta el 10 de diciembre, antes de que asumiera el Gobierno de Javier Milei, las empresas incrementaron fuertemente el precio de los alimentos, con sucesivas subas sin mediar devaluación ni un fuerte salto en el dólar. Por supuesto, una vez anunciada la política de este nuevo Gobierno y tras la devaluación, los incrementos siguieron sucediéndose. Así finalizamos el año con números que desde que hace mucho tiempo que no se observaban. Nos tenemos que remontar a 1990 para ver una inflación de esta magnitud, con una proyección para los meses subsiguientes -al menos durante el primer trimestre de 2024- con una inflación también alta que impactará, no tan solo en alimentos, sino en los impuestos, servicios, actualización y readecuación tarifaria, transporte, y salud. Nos esperan aún meses muy complejos", concluyó.