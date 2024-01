Universidades: el Gobierno dice que depositó fondos pero sigue la preocupación

Luego de que las universidades nacionales alertaran que el Gobierno, a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA), dará fin el 1° de febrero al adelanto de fondos a través de la banca pública para el pago de salarios del personal docente y no docente, en la tarde del martes, el Ministerio de Economía informó que ya se habían transferido los recursos necesarios para hacer frente a los haberes de enero.

“Desde que arrancó esta gestión, a las universidades y organismos descentralizados se les decidió transferir los fondos para sueldos antes del fin del mes previo”, difundieron desde el Ministerio que dirige Luis Caputo. A la vez, advirtieron que si dichos organismos o universidades "si no pagan en tiempo y forma, es por decisión propia".

El comunicado intentó poner fin al conflicto desatado con una docena de universidades que depositan los haberes a través del Banco de la Nación Argentina, que les giraba los fondos días antes de que el Tesoro nacional concretara las transferencias de los recursos mensuales.

La primera en alertar sobre una posible demora en el pago de los salarios al personal universitario, fue la Casa de altos estudios de Rosario.

Fue este mismo lunes, a través de un comunicado, luego que el BCRA expresara en la circular "Comunicación ‘A’ 7674" que interrumpiría los adelantos de fondos que se venían realizando hasta el momento y que impactaba en los depósitos del Banco Nación y otras bancas estatales. Por ende, los haberes que hasta ahora se pagaban en el último día hábil del mes, pasarían a abonarse una vez que el Tesoro Nacional realizara el depósito de los fondos a las universidades nacionales.

“Informamos que el pago de haberes para agentes que perciben los mismos por Banco Nación se efectuará en el momento en que la Tesorería de la Nación concrete la correspondiente transferencia”, señalaron en un comunicado desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Y anticiparon que, a fin de evitar que esta situación continúe, tomarían medidas administrativas y judiciales, y hasta se reservarían “el derecho a revisar dicho convenio que asigna la administración de fondos de nuestra Universidad al Banco de la Nación Argentina”.

La Circular del BCRA que afecta el pago de salarios en las universidades nacionales. Foto: Captura de documento

En diálogo con Radio Con Vos, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, comentó que esta medida “no sólo impacta en la Universidad Nacional de Rosario sino en otras universidades nacionales que también operan con el Banco de la Nación y otras instituciones públicas".

"Nosotros hemos hecho el reclamo administrativo correspondiente en referencia a la cláusula específica del convenio que establece que el banco se compromete a realizar ese adelanto. También, hemos hecho una presentación judicial por incumplimiento del convenio entre las partes. Y, por supuesto que nos reservamos también la posibilidad de revisar esa relación contractual entre la universidad y el Banco”, afirmó Bartolacci.

Desde la Universidad Nacional de San Juan, señalaron estar en igual posición que su par rosarina. Ricardo Coca, secretario administrativo financiero de la UNSJ, le dijo a MDZ: “Se trata de una cuestión técnica. Los bancos tienen un cierto límite de asunción de riesgo crediticio. Los adelantos financieros al sector público, organismos públicos nacionales, provinciales, municipales, incluidas universidades, estaban exceptuados de esta categoría, y entonces, los convenios que teníamos -fundamentalmente con el Banco Nación- eran que ellos adelantaban unos días la transferencia de dinero, y que después, cuando se recibía el monto del Tesoro Nacional, recuperaban los fondos. Esto era a costo cero para las universidades nacionales, porque con ese dinero, se pagaban los salarios el último o el penúltimo día hábil del mes, dependiendo de cómo fuera el calendario”, detalló. Desde la Universidad Nacional de San Juan, señalaron estar en igual posición que otras universidades nacionales respecto al pago de los salarios a docentes y no docentes. Foto: unsj.edu.ar

A partir del cambio en la circular del BCRA, se le impide al Banco Nación hacer esos adelantos, por lo que las universidades nacionales están obligadas a esperar la efectiva transferencia del Tesoro Nacional.

Tras las comunicación del Ministerio de Economía, aseverando que los recursos fueron transferidos, Coca indicó a MDZ, que en la información brindada por la cartera nacional hay un dato falso. "Dicen ´hemos depositado el último día hábil lo del mes siguiente´, pero siempre aw deposita a mes vencido, nunca adelantado. Enero se devenga el día 31. Sin embargo, las transferencias para sueldos aparecen en el Sistema de información Financiera (SIDIF) para el día 2 de febrero. El convenio con los bancos públicos lo que nos permitía antes, era pagar previo a finalizar el mes", expresó.

"Hasta ahora, la del mes de enero no entra. La última transferencia fue la de diciembre que la hicieron antes de año nuevo", aclaró el Secretario Administrativo Financiero de la Universidad Nacional de San Juan.

Aún ante la comunicación de Economía para los sueldos de enero, la proyección para los próximos meses es incierta. “Desde la Universidad, avisamos a la gente para que estuviera al tanto de esta nueva normativa. Ayer lunes tuvimos una reunión por este tema, porque a quién perjudica fundamentalmente esa circular es a la banca pública. Aquellas universidades que tienen el pago salarial a través de la banca privada, no tienen este inconveniente porque no tuvieron ese cambio que hizo el Banco Central para determinar el índice de riesgo crediticio”, argumentó el secretario académico financiero de la UNSJ.

Por eso, advirtió que la circular del BCRA perjudicará principalmente al Banco Nación. "Si los bancos privados dan el adelanto financiero a las universidades para el pago de salarios en el último día hábil del mes, muchos organismos cambiarán su agente financiero", especuló Coca, en sintonía con los dichos de Bartolacci sobre "revisar la relación contractual" entre la Universidad Nacional de Rosario y esa entidad bancaria.

Con el pago de haberes, no

Bajo el título, “Milei, con el pago de haberes ¡No!”, el gremio de docentes universitarios de San Juan emitió un comunicado en las últimas horas en el que expresan: “Hoy, los trabajadores universitarios no tenemos certezas sobre la fecha en la que se abonarán nuestros sueldos”.

“Desde ADICUS, repudiamos está nueva normativa porque crea incertidumbre acerca de cuántos serán los montos enviados y en qué fechas se realizarán los pagos de haberes. Cada mes es un largo período de subsistencia para todos los trabajadores por la gran devaluación sufrida en los casi 40 días de Gobierno de Javier Milei y no se avizora recomposición salarial alguna”, señalaron

Ante lo expuesto, exigieron dar marcha atrás con la medida y poner en funcionamiento el financiamiento del sector público no financiero a través del Banco Nación para el pago de los haberes, a la vez que repudiaron la decisión del Gobierno nacional de “afectar el cobro de las y los trabajadores de la UNSJ”.

Al respecto, el secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, le dijo a MDZ: “El acuerdo data desde la época del gobierno de Mauricio Macri, después de unos conflictos salariales. Por entonces, se habilitó a los bancos a transferir los fondos para pagar el sueldo de manera anticipada, aunque el Tesoro Nacional no hubiese enviado ese dinero aún. Pero, a partir de ahora, del Gobierno ha decidido no renovar esa disposición, lo que afecta los salarios de febrero en adelante. La incertidumbre y la preocupación de los docentes es que ya no tenemos garantizado cobrar el sueldo en tiempo y forma todos los meses”, enfatizó. Docentes universitarios de San Juan repudiaron la medida del BCRA que afecta el pago de los salarios. Foto: Facebook ADICUS

A nivel nacional, por su parte, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) expresó: "Con esta medida el Gobierno somete a miles de trabajadores y trabajadoras del sector público a la incertidumbre respecto del cobro de sus sueldos, agravio que se suma en las universidades a la situación de atraso salarial y congelamiento presupuestario que, en un contexto de altísima inflación, solo acelera un conflicto que la falta de respuesta de las autoridades nacionales no hace otra cosa que profundizar", expresó la CONADU.

"Es inadmisible que se quiera sujetar el salario a los malabarismos de la timba financiera. Esta decisión, que pretende cerrar las cuentas acordadas con el FMI descargando el costo de la política de déficit cero sobre las espaldas del pueblo trabajador, forma parte también de la política extorsiva con que el Gobierno nacional pretende arrancar a los distintos sectores políticos el apoyo a su programa de reformas regresivas y anticonstitucionales", enfatizó la Federación de docentes universitarios.

El presupuesto, otro gran dilema

Tras el vencimiento este 31 de enero de circular del Banco Central de la República Argentina que se emitió durante la administración de Mauricio Macri y ante el anuncio de que no será prorrogada, las universidades nacionales no tendrían una fecha cierta para poder pagar los salarios como lo venían haciendo en los próximos meses, más allá de que Economía se haya expedido sobre los haberes de enero.

Al respecto, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, informó que, atentos a esta situación, iniciaron conversaciones para dar una solución pronta a este tema y anunció que los trabajadores de esa casa de altos estudios cómo es el convenio suscripto de esa entidad académica con el Banco Credicoop. La rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, informó que, atentos a esta situación, iniciaron conversaciones para dar una solución pronta al tema de los salarios del personal universitario. Foto: Conadu Histórica

"El Banco Credicoop, como una entidad cooperativa que viene trabajando con la UNCo desde hace prácticamente 20 años, volvió a plantear que no iban a dejar a la Universidad en esa incertidumbre de cobro. Estamos enviando toda la información y estamos esperando que entre el 1 y el 2, los trabajadores puedan cobrar sus salarios", expresó Gentile en declaraciones radiales.

Sin embargo, opinó: “No se puede jugar con la incertidumbre del cobro del salario legítimo que tienen todos los trabajadores de las Universidades. Nosotros estamos trabajando y viendo cómo reclamar para que esto no vuelva a suceder en los próximos meses. Estamos en un estado de preocupación permanente", agregó.

Según expresó, este inconveniente se suma a que, sin un presupuesto nacional 2024 aprobado, las partidas presupuestarias se están agotando. Desde la Universidad Nacional de Comahue indicaron que presentarán en los próximos días un informe sobre la situación económica que están atravesando, puesto que "está difícil llegar a abril" con los costos de funcionamiento.

Gentile precisó que, ante el congelamiento de las partidas a 2023, se cuenta sólo con un tercio del presupuesto necesario para llegar al mes de diciembre. Y, según aseveró, un panorama similar atraviesa a todas las universidades nacionales del país.