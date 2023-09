Devolución del IVA: las seis preguntas que más se hacen los usuarios

El programa Compre sin IVA, de devolución de ese tributo en adquisiciones de productos de la canasta básica, comenzó a regir la semana pasada, en cumplimiento de la resolución 1373/2023 del Ministerio de Economía. La medida se publicó el sábado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial junto a la reglamentación dispuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la resolución general 5418/2023 y establece la devolución de la totalidad del IVA de los productos de la canasta básica, afectados en su mayoría por una alícuota del 21%, y tiene un tope de reintegro mensual de $ 18.800.

La iniciativa se extiende hasta el 31 de diciembre próximo, y busca "mejorar el ingreso disponible y, consecuentemente, la capacidad de compra de los sectores más vulnerables, quienes destinan al consumo de bienes de primera necesidad, la totalidad o gran parte de los ingresos".

Desde el anuncio hay muchas dudas en torno al alcance y los beneficiarios, sobre cómo ver impactado el reintegro y cuáles son los medios de pago habilitados. En esta nota, MDZ responde seis preguntas sobre la medida:

1.¿Qué pasa si hiciste la compra sin haber declarado la CBU a la AFIP?

Es la pregunta más recurrente de los usuarios pero no hay información oficial al respecto. MDZ se contactó con AFIP por esta consulta, pero no obtuvo aún una respuesta. De acuerdo a un relevamiento realizado entre algunos usuarios, en algunos casos luego de declarada la CBU el organismo hizo el reintegro aunque en otros, no.

2. ¿Se pueden poner dos CBU?

Sí, se pueden registrar dos números de CBU, pero el reintegro se hace a la cuenta bancaria que está asociada a la tarjeta de débito que se utilizó para el consumo. Es decir que sólo se reintegrará a una cuenta a menos que, por ejemplo, el pago se divida en dos tarjetas.

3. ¿Qué pasa si compro con la tarjeta de débito pero por la web del supermercado?

El programa Compre sin IVA tiene la misma validez para las compras realizadas con tarjeta de débito en comercios adheridos de venta online. Si el cliente realiza una operación en la página de un supermercado y paga con débito se realiza el reintegro como si hubiese hecho la gestión de forma física.

Se puede consultar la página de la AFIP para saber quiénes están incluidos.

4. ¿Se puede usar CBU de Mercado Pago?

No, la AFIP hace devoluciones a cuentas bancarias vinculadas con tarjetas de débito. No hay por ahora una extensión a billeteras virtuales.

5. ¿Cómo funciona el servicio con cuenta DNI?

La billetera digital gratuita de Banco Provincia de Buenos Aires se sumó al programa que reintegra en concepto de IVA el 21% de las compras a determinadas personas según su nivel de ingresos, en comercios seleccionados y en productos particulares por hasta $18.800 por mes.

Las personas usuarias de la billetera digital gratuita de Banco Provincia que cumplan con los requisitos impuestos por la AFIP pueden obtener un nuevo ahorro mensual cada vez que pagan sus compras de productos incluidos en la canasta básica a través de la aplicación en cualquiera de sus modalidades, como QR o Clave DNI. Desde el Gobierno bonaerense se destacó que este reintegro del IVA se acumula con los que ya brinda Cuenta DNI

En este sentido se explicó que si una persona compra carnes y verduras durante los sábados y domingos y paga con la billetera de Banco Provincia puede obtener hasta $7.000 por semana. Según dio a conocer el organismo, además de los pagos digitales, los consumos abonados con tarjetas de débito también están alcanzados por la medida.

6. ¿Para los trabajadores en relación de dependencia también?

Sí, pero para saber quién está incluido se puede entrar a la página web de la AFIP, escribir el número de CUIT del interesado, sin guiones ni puntos, completar el código de seguridad alfanumérico que arroja el sistema y hacer click en el botón consultar.

Paso a paso, cómo hacer para que la AFIP devuelva el 21% de IVA