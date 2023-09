Cuáles son las ventajas de la psicología positiva o la "ciencia de la felicidad"

Que se entiende sobre la psicología positiva, en palabras sencillas, es como el "lado feliz" de la psicología. Trata de entender las emociones positivas, las fortalezas personales y cómo podemos vivir una vida más plena y satisfactoria. Un pionero de la psicología positiva es Martin Seligman y nos dice que es como la "ciencia de la felicidad". La psicología positiva trata de investigar qué hace que las personas sean felices, cómo pueden superar los obstáculos y cómo pueden aprovechar sus fortalezas personales para llevar una vida mejor. Se concentra en las cosas que hacen que la vida sea significativa y satisfactoria, como la gratitud, la resiliencia y el optimismo.

No solo Martin Seligman, sino que a través del tiempo, la psicología positiva como campo de estudio formal tiene varios precursores y contribuyentes importantes. William James: Aunque no utilizó el término "psicología positiva", fue uno de los primeros psicólogos en explorar temas relacionados con la felicidad, la gratitud y la satisfacción en su obra "The Varieties of Religious Experience" (Las variedades de la experiencia religiosa). Abraham Maslow: es conocido por su jerarquía de necesidades, que incluye la autorrealización y la búsqueda de la felicidad como aspectos fundamentales de la psicología humana.

Carl Rogers: desarrolló la terapia centrada en el cliente, que se enfoca en el crecimiento personal y el autodescubrimiento, lo que tiene una influencia significativa en la psicología positiva. Christopher Peterson: Junto a Martin Seligman, es uno de los coautores de la obra "Character Strengths and Virtues" (Fortalezas del carácter y virtudes), que identifica y clasifica las fortalezas humanas fundamentales. Mihaly Csikszentmihalyi: es conocido por su concepto de "flujo", un estado en el que las personas se sienten completamente inmersas y comprometidas en una actividad, lo que ha influido en la comprensión de la felicidad y la satisfacción.

La psicología positiva de Martin Seligman se centra en identificar las fortalezas humanas.

Estos psicólogos y pensadores han contribuido de manera significativa al desarrollo y la formulación de la psicología positiva como una rama de la psicología que se enfoca en el estudio de las emociones positivas, el bienestar y el crecimiento personal. La psicología positiva de Martin Seligman se centra en identificar las fortalezas humanas y cómo pueden ayudarnos a vivir una vida más plena y feliz.

Las 24 fortalezas según Seligman:

Amor y afecto: es la capacidad de dar y recibir cariño y afecto a los demás, como abrazos y palabras amables.

es la capacidad de dar y recibir cariño y a los demás, como abrazos y palabras amables. Gratitud: significa apreciar las cosas buenas de la vida, como agradecer por lo que tienes en lugar de enfocarte en lo que falta.

significa apreciar las cosas buenas de la vida, como agradecer por lo que tienes en lugar de enfocarte en lo que falta. Esperanza: la habilidad de mantener una actitud optimista y creer en un futuro mejor.

la habilidad de mantener una actitud optimista y creer en un futuro mejor. Curiosidad: es tener esa chispa de querer aprender y explorar el mundo, como un niño curioso.

es tener esa chispa de querer aprender y explorar el mundo, como un niño curioso. Perseverancia: la capacidad de mantenerse firme en tus objetivos, incluso cuando enfrentas obstáculos.

la capacidad de mantenerse firme en tus objetivos, incluso cuando enfrentas obstáculos. Humildad: significa reconocer tus limitaciones y errores sin sentirte inferior.

significa reconocer tus limitaciones y errores sin sentirte inferior. Espiritualidad: no necesariamente se refiere a la religión, sino a la búsqueda de un significado más profundo en la vida.

no necesariamente se refiere a la religión, sino a la búsqueda de un significado más profundo en la vida. Esperanza: la capacidad de mantener una actitud optimista y creer en un futuro mejor.

la capacidad de mantener una actitud optimista y creer en un futuro mejor. Curiosidad: es tener esa chispa de querer aprender y explorar el mundo.

es tener esa chispa de querer aprender y explorar el mundo. Perseverancia: la capacidad de mantenerse firme en tus objetivos, incluso cuando enfrentas obstáculos.

la capacidad de mantenerse firme en tus objetivos, incluso cuando enfrentas obstáculos. Humildad: significa reconocer tus limitaciones y errores sin sentirte inferior.

significa reconocer tus limitaciones y errores sin sentirte inferior. Espiritualidad: no necesariamente se refiere a la religión, sino a la búsqueda de un significado más profundo en la vida.

no necesariamente se refiere a la religión, sino a la búsqueda de un significado más profundo en la vida. Capacidad de amar y ser amado: esta fortaleza implica tener relaciones amorosas y significativas con los demás.

esta fortaleza implica tener relaciones amorosas y significativas con los demás. Juicio: la capacidad de pensar con claridad y tomar decisiones racionales.

la capacidad de pensar con claridad y tomar decisiones racionales. Honestidad: ser sincero contigo mismo y con los demás.

ser sincero contigo mismo y con los demás. Valentía: afrontar el miedo y tomar riesgos cuando es necesario.

afrontar el miedo y tomar riesgos cuando es necesario. Ciencia y conocimiento: tener interés en aprender y entender el mundo que te rodea.

tener interés en aprender y entender el mundo que te rodea. Perspicacia: la habilidad de ver las cosas desde diferentes perspectivas y comprender la complejidad de la vida.

la habilidad de ver las cosas desde diferentes perspectivas y comprender la complejidad de la vida. Originalidad: pensar de manera creativa y buscar soluciones únicas a los problemas.

pensar de manera creativa y buscar soluciones únicas a los problemas. Vitalidad: tener energía y entusiasmo por la vida.

tener energía y entusiasmo por la vida. Belleza y excelencia apreciativa: disfrutar de la belleza en todas sus formas y apreciar las cosas extraordinarias.

disfrutar de la belleza en todas sus formas y apreciar las cosas extraordinarias. Gracia: ser elegante en tus acciones y relaciones con los demás.

ser elegante en tus acciones y relaciones con los demás. Integridad: vivir de acuerdo con tus valores y principios.

vivir de acuerdo con tus valores y principios. Humanidad: ser compasivo y preocuparte por el bienestar de los demás.

Ser compasivo y preocuparte por el bienestar de los demás.

Y prácticamente cualquier persona puede obtener, con el tiempo, esfuerzo y determinación suficientes, estas fortalezas personales.

Amigos, estas fortalezas son como herramientas que todos tenemos en nuestra caja de herramientas emocionales. Utilizarlas adecuadamente puede ayudarnos a llevar una vida más satisfactoria y significativa, muchas gracias.

.“Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite, o el espejo que la refleja.” Lin Yutang

* Carlos Daniel Tantucci - Consultor psicológico. productor y conductor del programa “Compartiendo Vida”, por FM "PARROQUIAL" 105.1

dtantucci@hotmail.com