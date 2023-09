Los crudos chats entre Aníbal Lotocki y Silvina Luna

Un día después del fallecimiento de la actriz, modelo y exparticipante de Gran Hermano, Silvina Luna, se conocieron crudos chats entre la mujer y el cirujano que la condujo a un cuadro de salud irreversible por mala praxis, Aníbal Lotocki. En los mensajes de WhatsApp que difundió esta mañana el canal de noticias TN, se lee cómo ella le dice que se siente mal y que algunas de las dolencias que la afectan tienen que ver con la zona en la que él trabajó; sin embargo, él tiene una actitud esquiva y minimiza sus dolencias.

“Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola. Donde me rellenaste, tengo un hematoma, me duele y casi no puedo sentarme. No sé si fue el avión o el calor de acá, pero empeoró y me duele mucho. ¿Hay posibilidad de que se infecte algo? ¿Qué puedo hacer? Espero tu respuesta”, le escribió Luna a Lotocki y agregó: "Los pinchazos siguen... Tengo algo duro alrededor del músculo... ¿Se pudo haber encapsulado?".

Luego, Lotocki le respondió: “Lo que sentís es parte de la cicatrización. Necesitás masajes o drenajes en la zona... Tenés que empezar a hacer gimnasia”.

La actriz y modelo Silvina Luna falleció a los 43 años en el Hospital Italiano del barrio porteño de Almagro, donde estaba internada desde el pasado 13 de junio, a consecuencia del agravamiento de su estado de salud producto de una mala praxis del médico Aníbal Lotocki, quien en 2011 le produjo una intoxicación de metacrilato que le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal. Sin embargo, la abogada de Aníbal Lotocki descartó la posibilidad de que el fallecimiento de la actriz afecte la situación legal de su defendido ya que, afirmó, la justicia no encontró "nexo causal" entre las cirugías y la muerte de los pacientes.