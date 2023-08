Vivir o no en pareja: pros y contras de esta controversial decisión

Estar en pareja es complejo: coincidir con una persona y consensuar acuerdos (en los que ambos deben ceder) para transitar una relación sin conflictos ni turbulencias de mayor envergadura no resulta para nada sencillo.

Cada persona es diferente, única e irrepetible, y en ese sentido, es normal que sea difícil establecer pautas y reglas para confluir de a dos por el mismo camino.

Ahora bien, si ya de por si estar en pareja es difícil, tomar la enorme decisión de convivir con esa persona que amás, puede resultar un gran acierto, o de lo contrario, ser totalmente caótica e inviable.

A los ya mencionados problemas propios de cualquier relación común y corriente, se suman las dificultades características de cualquier convivencia, ya sea en pareja o no, con cuestiones particulares que competen exclusivamente a esa situación.

Las discusiones generalmente se multiplican a la hora de llevar adelante una convivencia. Foto: Freepik.

Desde el dinero que aporta cada integrante de la relación, hasta quién cocina, cual de los dos va a lavar los platos, quien se encarga de hacer las compras, que decoración o electrodomésticos se eligen para la casa, entre otros asuntos a tener en cuenta.

Por motivos de esa índole, existen muchas parejas que, a pesar de llevar una enorme cantidad de años juntos, deciden mantener su espacio individual, y evitar ser “invadido” por el novio o la novia. Cabe destacar que la elección de cada uno de estos estilos de vida depende pura y exclusivamente de la personalidad que tenga cada ser humano.

Las personalidades de cada integrante de la pareja influyen mucho a la hora de dar el paso de vivir en pareja. Foto: Archivo MDZ.

En diálogo con MDZ, psicólogos opinaron sobre esta temática. Una de ellas, fue la Licenciada Alicia Montón, quien en primer lugar, aclaró: "Lo más importante es la posición subjetiva de cada uno de los miembros de la relación, porque si hay una pareja que no elige convivir, pero están bien parados, pueden fortalecer el vínculo y pueden avanzar bien. En cambio, existen parejas que se van a convivir a los dos meses y no fortalecen ese vínculo", sentenció.

Acerca de las ventajas, Montón asegura que convivir da la posibilidad de conocer mejor al otro, de compartir cosas simples como tomar un mate, además de tener la oportunidad de construir el amor desde un lugar más profundo y real. En cuanto a las desventajas, la psicóloga explica que lo cotidiano puede llegar a desgastar el vínculo, aunque vuelve a remarcar: "Todo depende de cada pareja".

Según los expertos, convivir ayuda a la construcción del amor desde un lugar más profundo. Foto: Archivo MDZ.

Por su parte, el psicólogo y sexólogo Mauricio Strugo, enfatiza en la importancia de encontrar el "nosotros" a la hora de iniciar una convivencia, en donde generar acuerdos resulta crucial para cuestiones hogareñas, económicas y financieras, según afirma.

En el caso de no convivir en pareja, Strugo explica lo siguiente: "Cuando se vive en casas separadas, no es necesario organizar mas que el tiempo compartido, cada uno se hace cargo de como quiere vivir. Tener cada uno su espacio brinda, por momentos, cierta libertad de encontrarse cuando verdaderamente hay deseo de compartir, y cuando no, podemos ser honestos y decir que preferimos estar en nuestras casas y disfrutar de ese tiempo haciendo otras cosas que no impliquen al otro", sentenció.

Las experiencias de la convivencia, desde la perspectiva de las parejas

Está claro que dar el paso y tomar la decisión de convivir en pareja no es de un día para el otro. Para hacerlo, es importante estar seguro, y entender que a partir de ese momento, las decisiones se toman de a dos, situación que a veces se puede convertir en un inconveniente.

MDZ dialogó con Franco, un joven que hace ya hace un año convive con su pareja, y cuenta como fue la experiencia: “El cambio no costó porque yo, los últimos años de novios, me iba a su casa de viernes a lunes. Si es cierto que, conviviendo, tuvimos que acostumbrarnos al otro en el sentido de que teníamos costumbres diferentes en cuestiones de orden o limpieza”, señaló.

Las parejas deben acostumbrarse a la cultura del otro. Foto: Archivo MDZ.

Franco asegura que tampoco discuten demasiado en la parte económica, ya que los dos trabajan y tienen un buen pasar. Junto con su pareja, entendieron que las decisiones antes de una compra o de cualquier gasto que se realice, se decide entre los dos: “No dejás de ser independiente, pero sabes que las decisiones se comparten y se analizan como pareja”, expresó.

Considera que, en cuanto a lo económico, convivir significa una ventaja en ese aspecto, ya que el hecho de compartir gastos de alquiler, de impuestos y de mercaderías es un alivio muy importante para el bolsillo.

El joven afirmó que, como cualquier pareja, tienen discusiones y cortocircuitos, pero ambos tienen como premisa que todos los quehaceres del hogar tales como lavar, cocinar, planchar o limpiar se reparten.

Por otro lado, Sofía, una de las jóvenes consultadas, explicó: “No es todo color de rosas como uno piensa. Hay que amoldarse a la cultura del otro, que no es siempre la misma que la que tiene uno, ya que cada familia cría a una persona de manera diferente”, sentenció.

Los choques son inevitables en los primeros meses de convivencia. Foto: Archivo MDZ.

Además, comentó que pensó que iba a ser más fácil, pero al igual que Franco, enfatiza en la importancia del diálogo y de la escucha, para que todo marche sobre ruedas: “Es fundamental, y a partir de allí, se disfrutan las cosas lindas, como despertarse juntos, desayunar, o tomar una copa de vino en la noche”, cerró.

Ciertamente, vivir en pareja tiene sus pros y sus contras. Cada persona es un mundo, y a la hora de estar en una relación, resulta indispensable la comunicación para resolver esas diferencias y llegar a puntos en común. Convivir con tu pareja es todo un desafío, que se debe afrontar sabiendo los primeros tiempos no serán fáciles. Sin embargo, al final del recorrido, siempre hay recompensa para quienes apuestan al amor.