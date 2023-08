El lado oculto de una de las zonas turísticas más importantes de Mendoza

Potrerillos es uno de los lugares más bellos y emblemáticos de Mendoza. Su clima y sus paisajes lo convierten en una de las mejores opciones para turistas de Mendoza o de cualquier parte del mundo. Sin embargo, no todo es color de rosas. La situación de los vecinos va de mal en peor, y no hay señales de que la misma pueda mejorar en el corto plazo.

Los habitantes de Potrerillos no poseen los servicios esenciales como el agua o la luz, y en este último caso, las familias deben recurrir a "colgarse" del servicio.

La falta de servicios en Potrerillos es una problemática que sufren muchos. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

Así lo describe Débora, una de las vecinas del lugar: "Vivimos en una situación muy precaria. No tener agua, luz ni gas es un calvario, y desde el municipio no nos brindan soluciones", exclamó.

La mujer expresa que la negativa de la Municipalidad de Luján de Cuyo se debe a que ellos han usurpado el terreno, y por lo tanto, la comuna se resiste a brindárselos. Débora aclara que su familia no quiere los servicios gratis, sino que la intención es pagarlos: "Ya me he cansado de ir a pedir los servicios. Siempre que voy, me tratan de usurpadora y no me atienden".

La familia de Débora construyó su hogar en un terreno usurpado. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

Un panorama similar vive Iván, otro de los habitantes de Potrerillos, que comenta que están a la espera de que les den servicios, y que dependen de que un vecino les provea agua y luz.

Iván vivía en un micro abandonado que está al lado de su actual casa, la cual tuvo que construir porque del municipio lo corrieron de ahí "porque daba mal aspecto", y asegura lo siguiente: "Pedimos un terreno en la parte del IPV, y ahora agarramos este, nos quisieron sacar, pero nos pusimos firmes", sentenció.

Iván vivía en este micro abandonado, pero la Municipalidad lo desalojó. Foto: Julián Crowe / MDZ.

A ese contexto, hay que sumar el hecho de que en Potrerillos está haciendo mucho frío, y que para calefaccionarse, los vecinos deben gastar una fortuna para poder estar en condiciones habitables dentro del hogar.

"Un tubo de gas envasado cuesta $14.000, mientras que la garrafa de 15 kilogramos sale $5.600", comenta Débora; y si bien hay familias que lo pueden pagar, hay otras, como la de Iván, que deben salir al bosque a cortar leña para poder calefaccionar el hogar, ya que la leña en Potrerillos también es muy cara.

Calefaccionarse en Potrerillos es muy costoso. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

Muchas familias de Potrerillos están pasando por un momento complicado. El invierno en la zona está siendo muy crudo, y los vecinos no cuentan con los recursos necesarios para afrontarlo. La falta de servicios y lo caro que significa mantenerse calefaccionado resulta una odisea para algunos residentes.