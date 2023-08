Tres formas para apagar la distracción del WhatsApp, sin tener que desinstalarlo

En tiempos de mensajes de aplicaciones que conectan y entretienen; pero también apabullan y exigen, el Whatsapp se ha convertido en un foco de atención que interrumpe actividades cotidianas. Para desconectarse de esa mensajería pareciera que solo queda apagar el teléfono o ponerlo en modo avión, pero eso impide usar otras funciones del celular que solo son útiles con conexión a internet.

La interrupción que generan los mensajes permanentes en el teléfono impide tareas cotidianas importantes. Algunas pueden ser estudiar, conducir un vehículo, trabajar, atender las necesidades de las infancias, conversar con un ser querido o, simplemente, descansar del aturdimiento que genera la conexión permanente que fomentan las pantallas. Aunque no son simples, existen formas de apagar la distracción que genera el WhatsApp, sin tener que desinstalarlo.

Archivar las menos importantes

Cuando falta tiempo o se llega al punto agotamiento, suelen quedar conversaciones sin leer o responder, que son importantes o necesarias. Para eso es útil la función de archivar contactos y grupos, que tiene la aplicación de mensajería.

Milagros Morelli, periodista online y productora de radio, cuenta que tiene al menos 70 contactos archivados. “En mi trabajo tengo que estar todo el tiempo pendiente de que alguien pueda mandarme un mensaje; creo que ni un médico está todo el día así”, dice la profesional de 32. Ella encontró la vuelta para concentrarse en sus tareas diarias, usando el servicio de mensajería como si fuera un email. Las personas que se comunican con ella ya saben que ella no contesta de inmediato si no es una urgencia, o lo aprenden: “Te estás portando mal, serás archivada”, le responde a una colega que le pide conversar sobre su uso racional del WhatsApp. “Todo lo que no es urgente archivo y respondo cuando tengo tiempo y ganas. Eso le baja la ansiedad a otro, le pones otro ritmo a la charla”.

¿Cómo se archiva un contacto o un grupo? Desde la bandeja de entrada hay que marcar la conversación. Cuando aparezca el tilde verde sobre el círculo del perfil, aparecen unos símbolos en la parte superior de la pantalla. Hacer click en la carpeta que tiene una flecha hacia abajo. De inmediato dejarán de aparecer notificaciones cuando esa persona o grupo se comunique. Pero se podrá ingresar a esos mensajes cada vez que se desee, ingresando en “Archivado”, que aparece antes de la última conversación.

Eliminar las notificaciones push

Mario (21 años) necesita concentrarse para concluir el estudio de una unidad. Se ha propuesto rendir una materia difícil y se propuso empezar con tiempo, para presentarse en el próximo llamado. Está leyendo un apunte complicado en fotocopias y necesita el teléfono para buscar palabras y conceptos en internet. Pero su grupo de fútbol están organizando un partido para mañana a la noche. Hay quien propone hacer hamburguesas a la salida. Entre medio se cuelan bromas, comentarios y un video viral que nadie quiere perderse. El celu se enciende y avisa con un cartelito arriba cada vez que alguien suma un comentario o reacción en el grupo.

Las notificaciones que aparecen en la pantalla principal interrumplen las tareas cotidianas. / Foto: Archivo MDZ

Las aplicaciones de teléfonos inteligentes prometieron hacernos más fácil la vida. Pero lo cierto es que están hechas para lograr nuestra atención, de la manera que sea. El efecto más invasivo de los teléfonos son las llamadas “notificaciones push”. El celular suena o se ilumina la pantalla. Puede ser que un familiar mande un mensaje que requiere respuesta urgente, pero también avisa cuando un amigo sube un video nuevo a TikTok que parece interesante, o cuando alguien comenta tu historia de Instagram. También puede que la compañía de teléfonos da servicios de avanzada y se encargue día por medio de recordarlo con mensajes oportunos.

¿Qué se hace? En primera medida, es conveniente aclarar al entorno más íntimo que hemos decidido apagar las notificaciones que interrumpen. Que en caso de urgencias, es mejor llamar por teléfono. Luego, en WhatsApp (igual que en el resto de las aplicaciones), hay que clickear los tres puntos de la esquina superior derecha e ir a Ajustes. Allí se pueden apagar las “notificaciones en alta prioridad”, que aparecen con vistas previas en la parte superior de la pantalla y también las notificaciones de reacciones, que envían otras personas sobre nuestros mensajes.

Modo sin distracciones

En caso de necesitar una desconexión total de la mensajería, si no alcanza con archivar conversaciones y anular notificaciones, se puede apagar por completo la aplicación usando el modo “no molestar”. Es algo que tienen muchos teléfonos, algo oculto, en la función Bienestar Digital. Aunque cada fabricante de aparatos tiene configuraciones diferentes, en la mayoría de los casos se accede a través de configuración, una especie de tuerca que surge al desplegar las funciones principales, desde la parte superior de la pantalla.

Por ejemplo, en teléfonos marca Motorola “Bienestar digital y controles parentales” suele estar simbolizado con un corazón y un circulo arriba. Allí se puede chequear el tiempo diario de uso en las aplicaciones, poner un límite temporal a cada una y también configurar el “modo sin distracciones”. Se decide qué aplicaciones apagar. Si se suspende WhatsApp, por ejemplo, quedan en color gris o bien un verde más suave en la pantalla de aplicaciones, no entran mensajes. En caso de emergencia se puede ingresar a la aplicación durante lapsos de 5 minutos. Pasado ese tiempo la app se cierra de forma automática.