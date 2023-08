Cuáles son los malos hábitos alimenticios que tienen los argentinos

Hoy se celebra el Día del Nutricionista en honor al doctor Pedro Escudero, un eminente médico argentino y fundador de la Asociación Argentina de Nutrición y Diabetología. En este contexto, es necesario arrojar luz sobre un tema de relevancia significativa: los hábitos alimenticios en Argentina.

A pesar de nuestra rica y reconocida gastronomía, los argentinos poseemos una alimentación que deja mucho que desear. La nutricionista Estefanía Clara López subrayó cómo los argentinos a menudo no logran nutrirse de manera óptima, identificando áreas de mejora en busca de un equilibrio alimenticio más saludable. Este análisis adquiere particular relevancia en un esfuerzo continuo por mejorar nuestra salud y bienestar a través de elecciones alimenticias más informadas y conscientes.

La experta en nutrición comentó que, en los últimos años, la nutrición de los argentinos ha cambiado para bien, pero aún existen falencias. "Después de la pandemia cambió mucho el tema ya que muchos se empezaron a fijar más en su alimentación debido a las muertes que hubo; y otro cambio a resaltar es que se ha visto una mayor disminución del consumo de carnes rojas sobre todo en personas grandes o adultas, eso es un cambio muy importante".

No obstante, López explicó que aún gran parte de la población posee malos hábitos como el poco consumo de agua o de frutas. Además de evitar ciertos alimentos por sus características, "el brócoli que posee un montón de nutrientes, pero no se consume por el olor horrible".

El brócoli es un vegetal con grandes beneficios

Además de evitar ciertos alimentos, a la hora de consumir una de las principales comidas también existen varias falencias. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Argentina es muy común desayunar café con leche, té o mate con pan, tostadas, galletas o bizcochos, es decir una dieta a base de harinas. Estos productos, aunque son una tradición arraigada en la cultura culinaria del país, pueden contribuir a un consumo excesivo de carbohidratos refinados y azúcares añadidos, lo que plantea desafíos para mantener una alimentación equilibrada y saludable, explicó la nutricionista quien además comentó qué tipo de alimentos se deberían consumir en el desayuno:

En meses cálidos se recomienda consumir fruta acompañada de leche o bebidas vegetales.

En meses fríos recomendó consumir huevo revuelto, alguna tostada integral o de salvado, panqueques de avena con palta o un poco de semillas.

No obstante aseguró que "todos somos diferentes y tenemos que hacer una alimentación en la que todos se sientan cómodos". También recordó que la hora del desayuno debe ser luego de dormir las ocho horas necesarias.

Sobre el mate, la nutricionista aseguró que se puede tomar en el desayuno, pero que no aporta nutrientes. "Solo vas a obtener nutrientes de la fruta que vayas a comer", explicó y además comentó que se recomienda tomarlo amargo y no con azúcar o edulcorante. Además, comentó que esta infusión "nos hidrata, pero no suplanta el papel del agua", agregó.

El mate es la infusión favorita de los argentinos



La nutricionista también resaltó otro hábito perjudicial: la falta de adherencia a horarios regulares de comida. "En el almuerzo, por ejemplo, no respetar los horarios es un mal hábito. Se come muy tarde o no se come nada durante el día. Eso es un mal hábito que se ve sobre todo en aquellas personas que salen a las 7 de la mañana y vuelven a la casa a las 4 o 5 de la tarde y que no comieron nada en todo el día. Capaz que tomaron mate y cuando llegan almuerzan tarde con comidas súper pesada con grasas", explicó.

Algo similar puede ocurrir en la noche, no se come durante varias horas y la cena suele ser muy pesada, lo que conlleva a una mayor posibilidad de subir de peso.

El no comer entre las comidas principales es otro mal hábito que se encuentra intrínseco en la sociedad. "Nunca tienen que pasar más de cuatro horas sin consumir alimentos porque después por lo general comen una comida muy pesada y abundante y bueno, eso lo que genera también es el aumento de peso.

Sobre qué tipo de comidas comer en las colaciones, la nutricionista dijo: "Las colaciones, que pueden ocurrir a media mañana o también si se requiere a la media tarde, deben ser alimentos que sean de 100 calorías, como por ejemplo una fruta, yogur con avenas y cosas nutritivas como queso, gelatina. Alimentos que no superen ese número de calorías y que te den saciedad".

Reconocernos dentro de un cuerpo físico que debemos conocer como funciona, nos hace investigar más sobre esta máquina que usamos sin instructivo para lograr nuestros objetivos, es importante saber cuál es la alimentación adecuada que nutra nuestro cuerpo físico, espiritual y mental, teniendo además una actitud positiva y sacar nuestra mejor versión. Eso es tener un estilo de vida saludable.