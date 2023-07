Confirman cuándo terminan las clases en todo el país

Estudiantes y docentes de ocho provincias y la ciudad de Buenos Aires (CABA) retomarán este lunes las clases tras las vacaciones de invierno, con lo cual todos los distritos del país estarán de vuelta en las aulas este lunes luego del receso.

En el norte del país, las provincias de Jujuy, Chaco y Santiago del Estero reanudarán este lunes las clases luego del receso invernal que duró dos semanas para estudiantes de todos los niveles educativos.

Lo mismo ocurre con alumnos y alumnas de ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe que habían iniciado las vacaciones el pasado lunes 17 de julio. Sin embargo, en Capital Federal el gremio Ademys instó a un nuevo paro.

En la Patagonia, la segunda parte del ciclo lectivo 2023 también comenzará mañana en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Las otras 15 provincias habían retomado la vuelta a clases el lunes pasado. El ciclo lectivo 2023 culminará entre el 14 y el 26 de diciembre.

El paro en la Ciudad de Buenos Aires

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, celebró el inicio de clases, al tiempo que se refirió al paro que el sindicato Ademys decidió convocar para el primer día después de las vacaciones: "Acompañamos como siempre el inicio de la segunda etapa del año deseándole lo mejor a toda la comunidad educativa".

"El paro convocado por el gremio opositor después de quince días de vacaciones muestra con descaro que lo último que les interesa es la educación. Hacen política partidaria perjudicando siempre a los chicos". El gremio docente Ademys para hoy en CABA. Foto: Ademys

Asimismo, indicó que el secretario Gremial de ese gremio, Jorge Adaro, es precandidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Izquierda.

La Ciudad aseguró, de todas maneras, que el paro no afectará el servicio educativo y garantizará la apertura de todas las escuelas. Este será el duodécimo paro en el año que llevará a cabo Ademys.

Reconocimiento salarial a los docentes

El Gobierno porteño decidió otorgar un reconocimiento salarial para unos 35 mil docentes de escuelas de gestión estatal que no tuvieron faltas injustificadas durante los primeros seis meses del año.

Un maestro de grado de jornada completa que haya trabajado del 1° de febrero al 30 de junio sin una sola falta, cobrará una asignación extraordinaria por única vez de 60 mil pesos. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

Este monto será proporcional al cargo ejercido y a la carga horaria correspondiente. Se pagará con la liquidación del sueldo de julio.

Para cubrir el costo adicional de esta medida, se utilizarán los fondos que se recaudaron a partir del descuento realizado a los docentes que hayan perdido el presentismo por adherirse a alguna medida de fuerza.

"La escuela no puede cerrar. No puede haber en ningún lugar de la Argentina más días de paro que días de clase. El que para, no cobra. Y el que sí va a trabajar, tiene que cobrar un diferencial", enfatizó la ministra de Educación, Soledad Acuña.