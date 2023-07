Por qué en Argentina no ser "perfecto" es un problema: "Vivimos una presión enorme con respecto a la estética"

En la era furiosa de las redes sociales, donde se “vende” un estilo de vida, la moda y – obviamente – la “perfección”, el mensaje se contradice con todos los avances en cuanto a aceptación que los mismos jóvenes profesan.

Es que la presión por ser un “10” sigue siendo muy alta y, de hecho, Argentina ostenta un podio que para nada merece ser celebrado: se encuentra en el puesto número dos en el mundo en cuanto a trastornos de la conducta alimentaria.

Así lo confirmó el Licenciado Mauricio Girolamo, psicólogo y especialista en Adolescencia, en MDZ Radio: “En Argentina vivimos una presión enorme con respecto a la estética”, confirmó y reconoció que “las chicas viven exigidas con los talles”.

“El problema está cuando la estética se pone en un lugar en donde condiciona la vida, cuando una chica pide que le regalen a los 15 años el aumento del tamaño del busto, o que una chica de 20 años se esté poniendo botox para no tener arrugas”, señaló.

Y siguió: “Estamos en una era en donde hay mucha presión por el cuerpo que hay que tener. El 60% de las adolescentes hacen dietas”. En Según Cómo lo Mires, Girolamo analizó: “La estética es interesante poder pensarla desde lo positivo cuando tiene un relleno y no se queda solamente en la parte externa”.

“Cuando la exigencia es muy alta, empieza a generarse una distorsión del esquema corporal: la persona ve en el espejo una subjetividad bastante distante de lo que realmente es y empieza a ver que el tamaño (de las partes de su cuerpo) es mucho más grande de lo que realmente tiene y empieza a tener una distorsión entre lo que ve y la realidad”, ahondó.

“Hay una búsqueda de perfección. Hay una frase que dice ‘la perfección es enemigo de lo sano’, porque la perfección no existe, es un barril sin fondo, no se llena nunca”, explicó y añadió: “Una cosa es que una mujer se quiera poner un implante mamario porque internamente tenga un malestar con ella. El tema es cuando lo que quiero lograr es para el otro”.

“En los colegios, en general, de estas cosas no se habla. Los adolescentes están vulnerables y hay que ponerle palabras a estos temas. Si no tomamos consciencia no podemos hacer nada. Hablar de estos aspectos es la mejor manera de prevenir”, cerró.

Estrés diario y cómo prevenirlo

El especialista también habló sobre el estrés que, al igual que la ansiedad, tiene un lado positivo relacionado “con lo que de alguna manera nos permite tolerar ese roce con la vida cotidiana. Es eustrés la parte normal y media. Se transforma en estrés o distrés cuando la situación pasa lo normal, empieza a generar un daño o un roce que empieza a dar como consecuencias síntomas”.

Girolamo explicó que “el estrés más fuerte lo genera el estrés cotidiano, las situaciones que no terminamos de resolver” y que “hay organismos con más tolerancia al estrés y hay personas que son más sensibles y se impactan mucho más rápido”. Foto ilustrativa (shutterstock).

Algunos consejos: “La actividad física es la mejor medicación, pero tenemos que tener voluntad. Otro aspecto muy importante es tener una vida social. Y también identificar lo que a cada uno le genera estrés. La sobre exigencia puede generar que el estrés empiece a hacer daño y hablamos a través del cuerpo”.

“Tenemos que tener una buena calidad de sueño; que implica no solamente una buena cantidad de horas, sino tener un sueño reparador. Que sintamos que realmente estamos descansados. El sueño es un aspecto debe estar conservado”, recordó.