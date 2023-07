Los pasos fundamentales que debes realizar para cuidar tu salud en invierno

A medida que Argentina se sumerge en los meses invernales, las gélidas temperaturas se instalan en gran parte del país, planteando un desafío adicional para la salud de la población. El crudo invierno no solo invita a buscar refugio en la calidez de los hogares, sino que también aumenta la exposición a enfermedades respiratorias.

Gabriel Santángelo, coordinador académico de la Licenciatura en Gestión de Servicios de Salud de la Universidad Argentina de la Empresa, dijo que "en época invernal, las bajas temperaturas -como las que estamos conviviendo en gran parte de la Argentina- ponen en jaque a nuestra salud. Sin embargo, hay medidas generales que podemos implementar para cuidarnos frente al frío ambiental".

El frío invernal no solo trae consigo el encanto de la nieve; también es una época en la que las enfermedades respiratorias encuentran su momento de mayor protagonismo. Para combatir esta situación y resguardar la salud, Santángelo ofreció una serie de consejos y recomendaciones para enfrentar el invierno con precaución y cuidado.

Ventilar es uno de los principales consejos

Foto: Shutterstock

Una de las principales medidas que recomienda Santángelo es "ventilar los ambientes". La apertura parcial de ventanas en invierno puede parecer un tanto contradictoria, pero el experto asegura que es una medida efectiva para proteger nuestra salud. "Logramos eliminar los microorganismos (virus o bacterias) que permanecen en el ambiente y, a su vez, renovar el aire 'viciado' con aire nuevo", enfatizó el médico. Mantener una ventana parcialmente abierta, aproximadamente unos 3 centímetros, es la clave para asegurar una constante renovación del aire en nuestros hogares, lugares de trabajo, aulas y transporte público.

El uso de calefacción por combustión, como estufas a gas sin salida al exterior o braseros, demanda especial atención. El experto habló de la importancia de una adecuada ventilación en estos casos para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas altamente peligroso. Los síntomas de una intoxicación pueden incluir "dolor de cabeza, mareos, vómitos y hasta desmayos. La primera medida, sin dudarlo, es apagar la calefacción, abrir las ventanas (si es posible con ventilación cruzada) y acudir a un servicio médico".

"Otra practica de salud efectiva para cuidarnos en el invierno es tener al día nuestro calendario de vacunación. Por ejemplo, la vacunación antigripal es una muy buena medida para prevenir episodios importantes de gripe, para los grupos con mayor riesgo (embarazadas, niños de 6 a 24 meses, personas con enfermedades respiratorias y cardíacas, entre otras). Esta vacuna es gratuita y está disponible en vacunatorios, hospitales y centros de salud públicos de todo el país", comentó.

Cómo abrigarse y evitar automedicarse

El uso adecuado del abrigo también es fundamental durante el invierno. Santángelo destacó la importancia de vestir por capas, lo que nos permite regular nuestra temperatura corporal a lo largo del día y adaptarnos a diferentes ambientes. Evitar el sobre abrigo es crucial para mantener nuestro cuerpo hidratado y prevenir una excesiva pérdida de calor corporal.

Además, el experto aseguró que se debe evitar la "automedicación ante cualquier síntoma de resfriado. En general, estos procesos no requieren la toma de antibióticos (que siempre deben ser recetados por un médico en el marco de una atención de salud). Tampoco es recomendable tomar en exceso o de forma preventiva antitérmicos o descongestivos sin una correcta prescripción profesional".

Para finalizar, Santángelo abogó por un buen uso de los sistemas médicos para no con colapsen por consultas innecesarias. "Tengamos en claro que si accedemos a hospitales o centros de salud y tenemos síntomas de enfermedades respiratorias (como son fiebre, tos, secreciones, etc.) es recomendable el uso de barbijos no solo para protegernos sino también para proteger al resto de la comunidad y al personal sanitario", concluyó.