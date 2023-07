La historia detrás del viral de la bicicleta congelada bajo -26° en Chubut

“En Río Mayo podés dejar la bici afuera que nadie te la va a robar”. “Vendo bicicleta a precio congelado”. Estos fueron algunos de los comentarios que recibió esta semana Oscar Segovia, luego de compartir en su muro de Facebook fotos de su bicicleta cubierta de nieve tras la gélida madrugada, donde la temperatura marcó -26°.

El escenario en la que registró esa imagen es Río Mayo. una pequeña localidad en Chubut de 3500 habitantes, ubicada 100 kilómetros del límite con Chile. Su fotografía se hizo viral para mostrar el frío y crudo invierno que viven los habitantes de la Patagonia Argentina.

Con una temperatura extrema hasta a bandera de esa localidad de Chubut se congeló. Foto: Oscar Segovia

A pesar de la nieve y las temperaturas extremas, Oscar sale a entrenar en su bicicleta todos los días, en especial porque está organizando dos competencias (una de running y otra de Mountain Bike) para el 20 y 27 de agosto, en coincidencia con el aniversario de la fundación de Río Mayo.

“Yo salgo todos los días a entrenar en la bici. Tengo ropa térmica especial para hacerlo, y ahí aprovecho y saco fotos”, contó Oscar en diálogo con MDZ. Y a pesar de que hace 35 años que vive en esta localidad, asegura que “hace muchos años que no hacía tanto frío como ahora”.

Un aparato del Ejército mide la temperatura y muestra el frío gélido en esta pequeña localidad del sur. Fotos: Oscar Segovia.

Para hacer esa aseveración se basa en un aparato que instaló el Ejército en el pueblo que mide la temperatura ambiente. “Un día hizo -19 grados, ¡pero ese día hizo -26°! Esa bici estaba afuera quedó congelada. Pero todo estaba así: cables, árboles, la bandera argentina, y hasta el río se congeló. De todas formas esa bicicleta que quedó afuera de mi casa no es con la que entreno. La mía la tengo guardada dentro de un galpón. Pero lo mismo, se congela”, admitió Segovia.

El fotógrafo, que también trabaja en la Municipalidad, señala que a pesar de que a veces se hace duro vivir en el sur, en especial en días de frío polar, los pobladores se terminan acostumbrado. Y no cambiaría su lugar de residencia, porque Río Mayo le cambió la vida por completo.

La localidad de Chubut, Río Mayo, se encuentra a 100 kilómetros al límite con Chile. Foto: Oscar Segovia

“Yo tenía 17 años cuando me radiqué aquí. Llegué en el año 1993. Yo venía de Santa Fe, donde me crié en una familia humilde y vivía en la droga. Y este pueblo me cambió la vida, si no estaría preso o muerto”, reflexiona.

“Acá tenía a mi hermana que estaba en el Ejército y por esas cosas de la vida me quedé. Aquí formé una familia, tengo dos hijas y pronto una de ellas me va a convertir en abuelo. Estoy muy agradecido porque la localidad me abrió las puertas”, confiesa Oscar a MDZ, Oscar Segovia con una de sus nietas en el paisaje nevado de Río Mayo, en Chubut. Foto; O, Segovia

“En esta localidad la mayoría de la gente trabaja en el municipio y algunos en el campo. Es un pueblo muy tranquilo, que me enseñó a ver la vida otra manera, aunque se hace a veces duro vivir acá en el sur, por el frío, aunque uno se termina acostumbrando”, asegura el fotógrafo.