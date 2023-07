Cómo elegir si no nos han elegido

Es lo que me haces sentir país tantas veces. Y me piden que elija yo. Señoras y señores, ¿y quien más? Me hace sentir que si no me arreglo solo. ¿Y cuál es el arreglo? tantos nos preguntamos. Por qué este país no se parece a mi, o no me parezco a él. A usted le hacen sentirse elegido para que, es el país del arrepentimiento .

Reincidentes en arrepentirnos de elegir. No participa en clase, decía la nota. Como somos parte de, en vez de, cuál es nuestra parte ¿cuál es mi parte? El país es un parte médico . Siga vida normal…

Ilustración de Juan Barros.

Carta a mi país, posdata. Me resisto a creer que con los años cada vez me parezco más a vos,

Postdata dos. Yo no me voy a resignar a mí, el pasado Sin puertas de entrada. Son puertas de salida. Estaba lleno de trampas.Y lo peor fue ver a los olvidados en la cruz. En un mendigo gritaba la desesperación: un prójimo por favor. Los recuerdos se reunían en una esquina por la que nadie pasaba. Peleados entre sí, inconformables! La esperanza es contestataria, pero aún así.

Tan frágiles al pasado, le hicieron reformas. Faltaba el confort, y fueron sorprendidos por un recuerdo el último día: un buen ladrón se confesaba

* Juan Barros energizante natural. Apto para todo público.