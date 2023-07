Carta a los pobres

Estamos tan pobres, si no te encuentro en mi, no te encuentro en vos. Si no te encuentro en mi, lo que se de mí es lo que se de voz. El lugar del otro nos sincera . Es el espejo. ¿Sabes ver? Nos quedamos sin el otro …

¿Quién es sobran en el mundo? No sobro, no sobras. El otro es mi necesidad, no puedo ver sin ser visto. Eso que tanto necesitamos es, hacernos prójimo!

Ilustración de Juan Barros.

Conocerte es conocerme, sos lo que sé de mí, ¿que haces? saludamos habitualmente, y ¿cómo me haces? Ese ir haciéndonos con el otro, ¡ eso mismo somos!

* Juan Barros energizante natural. Apto para todo público.