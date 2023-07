Qué causó la descompensación de "Lilita" Carrió en Santa Fe

La dirigente de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, sufrió una descompensación durante una reunión con referentes en Santa Fe, siendo precandidata a parlamentaria del Parlasur por Juntos por el Cambio. Luego de ser internada de urgencia en un centro de salud de Esperanza, a poco más de 41 kilómetros de la capital provincial, será trasladada al Hospital Austral, en la localidad bonaerense de Pilar.

Desde su entorno trascendió a la prensa que Elisa Carrió sufrió un accidente isquémico transitorio (AIT), que derivó en una descompensación tras sufrir un fuerte dolor en el pecho y molestias musculares. Aunque el sufrido por la exdiputada no tuvo secuelas, es un cuadro que puede derivar en afecciones mayores.

Elisa Carrió es precandidata a parlamentaria del Parlasur por Juntos por el Cambio

El neurólogo Conrado Estol explicó, en diálogo con MDZ, que este cuadro no tiene ninguna consecuencia: "Es una pérdida de irrigación cerebral transitoriamente, durante segundos, que en general no dura más de unos pocos minutos. Si fuera una hora, o más, ya sería un infarto, aunque los síntomas desaparecieran". Además, agregó que "no debería tener consecuencias el ataque en sí, pero por supuesto que podría haber consecuencias en lo que genera".

Estol detalló también cuales pueden ser los síntomas de este tipo de ataques: "Pérdida de la visión en un ojo, como una persiana que baja o que desde el costado se corre hacia la nariz y la persona queda totalmente ciega de un ojo durante unos segundos o un par de minutos". También explicó que la persona que sufre un AIT "puede sufrir debilidad en todo el cuerpo o en un miembro, pérdida de la sensibilidad y del equilibrio o la pérdida de capacidad del lenguaje, es decir la capacidad de expresarse y entender lo que a uno le dicen".

Uno de los síntomas más frecuentes son los mareos

En cuanto a los cuidados, el neurólogo indicó que "depende de la evaluación que se haga. Es crucial estudiar las arterias carótidas del cuello, para ver que no estén tapadas y lo hayan causado, como también estudiar el corazón para ver que no haya coágulos que puedan subir al cerebro y haber causado el AIT". Además señaló que es importante "evaluar el ritmo del corazón para descartar la fibrilación auricular, que es la arritmia que más comúnmente produce estos ataques". También explicó que "aunque el AIT per se no tiene consecuencias pero haberlo sufrido pone al paciente en alto riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o un infarto de corazón".

Para evitar este tipo de cuadros, Estol especificó que es importante "no fumar, tomar mínimo alcohol, tener una nutrición sana, mantener el peso ideal, dormir siete u ocho horas por noche y en el mismo horario, hacer ejercicio intenso e, idealmente, todos los días y controlar el estrés". Además comentó que es fundamental "llevar una vida de intensa actividad social y relación con otras personas, además de controlar la presión arterial, el colesterol y el azúcar en sangre".