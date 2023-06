Es argentino y amenazó con un atentado en el estreno de The Joker: se conoció el fallo judicial

“En serio, voy a disparar en el cine cuando se entrene la película The Joker. Recuerden, va a ser en California”. Con ese mensaje mal escrito en inglés en un foro de Estados Unidos llamado 4Chanel, un argentino encendió las alarmas del FBI el 30 de mayo de 2019.

Esto hizo que la Agencia de Inteligencia Federal de Estados Unidos iniciara una investigación que lo llevó a identificar el ID de la computadora desde donde había surgido la amenaza del supuesto atentado en el estreno de la película The Joker que ocurrió en octubre de ese año.

Con un amplio despliegue de la Justicia federal y de la Policía provincial se realizó un allanamiento en un barrio céntrico de la ciudad de Córdoba, identificando así al estudiante universitario Gonzalo Iván Godoy, como el autor del mensaje en cuestión.

El joven fue imputado por la Justicia Federal de Córdoba por su mensaje en un foro sobre el estreno del film The Joker. Foto: Justicia Córdoba

El abogado Antonio Contreras confirmó en las últimas horas cuál fue el giro inesperado que tuvo este caso por el cual su cliente fue imputado aunque no llegó a ser detenido. Según contó, sí fue allanado su domicilio y fueron secuestrados todos sus dispositivos electrónicos como celulares y notebook.

“En ese momento, Gonzalo era un chico de 20 años, que estudiaba diseño gráfico y era un fanático de los temas vinculados a la informática. Era de esas personas que estaban horas y horas delante de una computadora. En ese fragor, puso esa frase en inglés en el foro 4Channel de EEUU”, precisó Contreras.

“Este mensaje fue tomado por los organismos de inteligencia de Estados Unidos, la Agencia Federal de Investigaciones FBI, y con esta alerta se mueve con mucha celeridad. Se comunica con la embajada de EEUU en Buenos Aires, y ésta con el Procurador General de la Nación, que da competencia al Departamento Policial de Ciberdelitos y la Justicia Federal de Córdoba. Es así que, en ese momento, el fiscal Gustavo Vidal Lascano (ya jubilado) realiza el allanamiento y analiza si existe peligro de concreción de algún acto terrorista a partir de lo que se consideró que podría ser una amenaza”, relató el letrado.

Durante el allanamiento, irrumpen en el departamento de dos hermanos estudiantes del interior de Córdoba. El mayor quedó desvinculado de la causa de inmediato. Pero Gustavo Godoy reconoce en ese momento que nunca dimensionó todo lo que iba a generar con su comentario dentro de ese foro de internet. “Allí, contó que la gente no deja su nombre y apellido, hace comentarios en forma anónima, con cero restricciones y las publicaciones son efímeras, porque a las pocas horas se dan de baja” , explicó el abogado.

La imputación

Una vez identificado y reconocida la autoría del mensaje, desde el Juzgado federal de Sánchez Freites se lo imputa por el delito del artículo 211 del Código Penal que es “intimidación pública”, y que alcanza a personas que realizan “actos o genera alertas que puedan generar temor público, tumultos o desórdenes”.

Sin embargo, a la hora de juzgarlo, se tomó en cuenta que esta publicación fue realizada cuatro meses antes del estreno en el cine de la película The Joker, con lo cual, por la característica efímera del mensaje, no iba a generar ese tumulto que hace referencia el delito imputado. “A su vez, también se tomó en cuenta que mi cliente era una persona que no tenía pasaporte o visa, y nunca salió al exterior. Con estos argumentos fue sobreseído”, dijo Contreras.

Aún así, desde la Fiscalía Federal se decidió apelar ese sobreseímiento con el argumento de que este delito no requiere de que haya habido una concreción sino que con el solo hecho de dimensionarlo, de creer que podía generar ese desmán, ya era suficiente. El joven imputado había amenazado con disparar hacia el público en el estreno de la película The Joker. Foto: archivo

En la apelación se pidió la revocación del sobreseimiento citando el fallo del tribunal de alzada en la causa iniciada por la diputada Gabriela Estévez por amenaza e incitación a la violencia contra el periodista y excandidato del Partido Libertario Eduardo Miguel Prestofelippo, por sus expresiones contra Cristina Kirchner.

Finalmente, la Cámara de Apelación confirmó el fallo de primera instancia, es decir, el sobreseimiento. “En concreto, lo que se estableció es que en ese momento no se generó un tumulto, un desorden, un estrépito social, por lo que no hubo delito. Lo que sí hubo, y está claro, fue una situación de alerta en la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Pero como la tipología penal requiere ese desorden público, al no haberse generado por ese entonces por no haber habido una multitud de personas que pudiese estar en peligro, la Cámara sostuvo el sobreseimiento”, concluyó el abogado Antonio Contreras, graficando cuál fue el giro inesperado que tuvo este caso insólito que ocurrió con este joven estudiante argentino.