El médico que desmitifica a las cremas y cosméticos antiage

El envejecimiento es una de las preocupaciones más comunes en los seres humanos. Los años van pasando, y el cuerpo lo va sintiendo: empiezan a aparecer las canas o las arrugas, que evidencian el paso del tiempo. Por otro lado, la sociedad ha comenzado a entender la importancia de la nutrición: fundamental para la salud física y mental, y clave en términos de envejecimiento, ya que lo que comemos tiene mucho que ver con lo que luego se reflejará en nuestro aspecto físico.

Para conocer en detalle todo lo referido con el envejecimiento y la alimentación anti edad, MDZ dialogó con Martín Carrizo, Médico Especialista en Nutrición y Posgrado en Estética Clínica, matrícula Nº 123.838. El médico aclara que antes de adentrarnos en lo que respecta estrictamente a la nutrición antiage, debemos explayarnos y explicar que existen varias hipótesis que explicarían el envejecimiento, tanto cutáneo como sistémico y, sobre todo, el celular. Las teorías de las cuales habla Carrizo son las siguientes:

Teoría de los radicales libres: son moléculas que se generan a partir del metabolismo del oxígeno, y que reaccionan con estructuras fundamentales de las células, como proteínas de membrana, o receptores. Esto altera el normal funcionamiento celular. Los claros ejemplos de la Teoría de los radicales libres son la radiación ultravioleta excesiva; la malnutrición o desnutrición, con bajo aporte de sustancias antioxidantes; enfermedades metabólicas como la diabetes o enfermedades autoinmunes como el lupus, artritis reumatoidea o enfermedad mixta del tejido conectivo; el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera. Todos estos aumentan la producción endógena de radicales libres y por ende, el envejecimiento celular.

Teoría del daño del ADN o genotoxicidad: el acortamiento de los telómeros, que son las partes más distales de los cromosomas y que tienen como función proteger ese mismo ADN de la degradación.

Teoría inflamatoria: en las que existen situaciones que aumentan la producción de sustancias proinflamatorias a nivel de los tejidos, como las interleuquinas, produciendo una inflamación exagerada en estos. Esto produce daño celular, y por lo tanto, envejecimiento.

Martín Carrizo, Médico Especialista en Nutrición y Posgrado en Estética Clínica.

Todos estos mecanismos explican más que nada el envejecimiento celular, que por supuesto impacta a nivel de todos tejidos y la piel no es la excepción; aunque deja en claro que existen otros factores independientes, como los ambientales, la genética, la raza, el hábitat, el estrés psicoemocional, entre otros.

Por esta razón, la nutrición antiage es crucial para retardar al máximo el envejecimiento. Así lo explica Martín: “Mientras más saludable sea nuestro estilo de vida, con una alimentación rica en antioxidantes y baja en alimentos ultraprocesados, sumado a otra serie de conductas que son fundamentales adaptar, mayor será la posibilidad de contrarrestar y ralentizar el impacto del tiempo sobre mis tejidos: piel, aparato osteoarticular, músculo, sistema inmunológico, entre otros”, expresó.

Para ello, Carrizo asegura que es de vital importancia para la salud evitar la exposición exagerada al sol (sobre todo sin protector solar), y explica que si bien las guías recomiendan exponerse regularmente al sol en horarios de menor concentración de rayos ultravioleta, como temprano en la mañana o luego de las 5 de la tarde, todo dependerá de los antecedentes de cada paciente, ya que existen otras formas de elevar los niveles de vitamina D, como el consumo de la misma a través de la vía oral. “Además, debemos tener en cuenta que con la edad, la síntesis de vitamina D disminuye, por lo que es importante suplementar la vitamina D por vía oral e indicar alimentos que contengan esta fuente vitamínica, como el pescado”, aseveró el médico.

El sol en exceso es perjudicial para la salud.

Asimismo, sentenció que prácticas como el tabaquismo o alcoholismo y el exceso de ejercicio, que no es tan sano como se piensa, también son una barrera para lograr una lentitud en el envejecimiento; aunque según Carrizo, eso dependerá de cada individuo porque existen factores ajenos que también están implicados, como los genéticos, los ambientales, y la raza; que son atributos que también determinarán el grado de envejecimiento. Martín ejemplificó el fenómeno con un caso que se da en muchas poblaciones alejadas de Asia o Europa, en donde envejecen menos que en las sociedades occidentales. Esto va a depender del clima, de la alimentación, y de hábitos de salud, y de los bajos niveles de estrés.

Para lograr esa lentitud que frene lo más que se pueda el deterioro físico, asegura que hay alimentos indispensables para consumir en la alimentación diaria, que comprenden lo siguiente: alimentos ricos en vitamina C (cítricos) y E (semillas de girasol, avellanas, pistachos, etcétera), frutos rojos, té verde, pescados de agua fría (atún, caballa, mariscos), tomate, legumbres, avena, y chocolate amargo al 80% “que no sean comerciales”, sentencia Carrizo. Además, no hay que olvidarse de consumir agua: “forma parte de millones de reacciones metabólicas”.

Los alimentos que consumimos reflejarán día a día nuestro aspecto físico.

Finalmente, el médico deja en claro que no se trata de una nutrición antiage específica, si no que consiste en una alimentación antiinflamatoria y antioxidante “que puede ponerle freno temporario al envejecimiento”; y a pesar de que no hayan estadísticas oficiales sobre el efecto de la alimentación antiage, Carrizo expresa que sí existen estudios como el PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea), donde se evidencia el efecto antiinflamatorio de la Dieta Mediterránea.

Esta dieta, que sería el esqueleto de una alimentación antiage, ha proporcionado mucha evidencia sobre su acción antiinflamatoria a nivel sistémico, es por ello que disminuye tanto el riesgo cardiovascular. Más, indirectamente, aporta beneficios al momento de ralentizar los mecanismos que promueven el envejecimiento de todo nuestro cuerpo.

Acerca de los tratamientos antiage, Martín Carrizo comentó que cuando se habla de cosméticos, hay que saber que solo embellecen la piel en forma temporaria. En cambio, cuando se trata de productos indicados por un médico dermatólogo o especializado en estética clínica, que contienen sustancias específicas como los alfahidroxiácidos: ácido glicólico, mandélico o betahidroxiácidos como el ácido salicílico; o polihidroxiácidos como el lactobiónico, que hidrata muy bien la piel, el resultado será absolutamente distinto. "Entonces, debemos saber que existen cremas de uso cosmético y cremas de uso terapeútico. Estas últimas, siempre deben estar indicadas por un dermatólogo o especialista en estética clínica", explicó el médico.

La buena alimentación es clave para el cuidado de nuestra salud física y mental. Incorporar nutrientes es importantísimo para una óptima calidad de vida; y si hablamos en términos de envejecimiento, la nutrición antiage, basada en los puntos fundamentales de la dieta mediterránea, es crucial para retardar lo máximo posible el camino a avejentarse.