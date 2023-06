El emocionante momento que vivió un extranjero con una familia argentina

Un joven venezolano contó la inesperada y emocionante situación que vivió con una familia argentina durante la celebración del día del padre. Su relato se volvió viral en las redes sociales.

El video fue subido por @greguiventura quien comentó que el domingo, luego de varias horas de trabajo como conductor de Uber, decidió buscar un lugar para comer.

En su búsqueda el joven encontró una "parrillada": "Paso por una vaina y veo una parrilla donde estaban haciendo unos choripanes, un asado y yo tenía hambre. Ahí dije 'están vendiendo comida, voy a parar aquí'".

Una vez en el local, el joven se presentó y pidió un choripán. Mientras disfrutaba de su comida, entabló una conversación con una mujer que le hizo una peculiar pregunta: si conocía a alguien llamado "Jairo". Ante la negativa del joven, la mujer decidió tomar acción y llamó a Jairo para que se saludaran. Esta situación ya comenzaba a desencadenar cierta confusión en el ambiente.

Sin embargo, el giro más desconcertante estaba por venir. De manera sorpresiva, otro hombre se acercó al joven y le preguntó quién lo había invitado a la celebración. Desconcertado, el joven no supo cómo responder y expresó su perplejidad: "¿Quién me invitó a qué?". Fue en ese momento cuando el hombre reveló que todo el evento era, en realidad, una reunión familiar y no un lugar donde se vendía comida.

"Me morí de la pena, yo estaba con medio choripán en la mano", contó el joven. "'Disculpe, cuánto te debo', le pregunte y me dijo 'No, che deja, tranquilo, no me pagués nada'", relató.

El video se volvió viral y obtuvo más de 400.000 reproducciones. Para finalizar, el usuario dejó un mensaje: "Argentina, un país lleno de gente linda".