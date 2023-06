Bajo cero: Rosa y Federico sobreviven en la puerta de un hospital y buscan ayuda

Con la llegada del invierno a Mendoza, las gélidas temperaturas bajo cero amenazan la vida de quienes se encuentran en situación de calle. En medio de este desafiante escenario, Rosa Bolívar, una mujer de 57 años, y Federico Ortiz, de 34 años, son testigos diarios de las inclemencias del tiempo sin contar con un lugar que los resguarde. Su único refugio es una carpa ubicada frente al Hospital Italiano, donde luchan desesperadamente por sobrevivir a las bajas temperaturas y encontrar un refugio que les brinde seguridad y la comodidad que tanto les falta.

Rosa y Federico son protagonistas de una historia que refleja la cruda realidad de miles de personas en situación de calle. A medida que la semana ha comenzado, las temperaturas han descendido drásticamente, llevando el termómetro por debajo de cero y agravando aún más la urgencia de encontrar un espacio digno donde vivir.

La pareja vive en frente del Hospital Italiano

"Yo perdí mi casa", relató la mujer, quien contó que se encuentra en esta situación luego de que su pareja, un ex policía, estafara y la dejara sin hogar y sin posesiones. "Perdí todo", lamentó Rosa.

El impacto de quedarse sin un hogar es especialmente duro para Rosa, quien admite no estar acostumbrada a esta realidad desgarradora. Además, enfrenta un desafío adicional, puesto que sufre una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Los médicos le advirtieron sobre los peligros de vivir en la calle, expuesta a la tierra y, ahora, a las bajas temperaturas, pero los esfuerzos que hace no le alcanzan para salir de esta situación. "Me siento muy mal", confesó Rosa, consciente de la urgencia de encontrar un lugar adecuado y seguro.

Desde hace más de tres meses, Rosa y Federico han estado viviendo en la calle, enfrentando diariamente las dificultades de esta situación desesperante.

Entre lágrimas recuerda la visita de un asistente social que prometió ayudarla con el dinero de un alquiler, pero ella no puede encontrar nada. A MDZ, la mujer comentó que está dispuesta a cuidar una casa y asegura que son personas honestas que cumplirán con el tiempo que sea necesario. "Soy una persona acostumbrada a la limpieza y ahora me siento incómoda porque no puedo bañarme ni higienizarme", explicó la mujer que ahora vive en una carpa donada por uno de los enfermeros que trabaja en el hospital.

Rosa se lamenta de la situación en la que ha caído

La carpa donde ambos viven comienza a perder su objetivo de refugio, puesto que el frio y el viento atraviesan con facilidad la tela. Además, no cuentan con baños donde puedan hacer sus necesidades básicas. "Tenemos que ir al baño abajo de un puente", compartió Federico.

Otro problema al que se enfrentan a la falta de comida y escasez de abrigos. Si bien tienen sábanas, no le es suficiente para no sufrir las bajas temperaturas. Su comida depende de lo que obtienen como cuidacoches en el estacionamiento del Hospital Italiano, no obstante eso no les alcanza y hay días en los que lamentablemente no comen nada y su único alimento es el mate que ambos comparten.

La pareja aboga por la buena voluntad de la sociedad para que los ayuden con comida o ropa, pero su objetivo principal es encontrar un hogar para alquilar. "Lo único que pedimos es un lugarcito, algo para alquilar, para cuidar, para que estemos tranquilos y pasemos al invierno en un lugar digno donde ella se pueda bañar, donde yo pueda bañarme".

"Esperemos que nos puedan ayudar, vinieron de la iglesia y nos dijeron que confiemos en Dios, pero no creo que nos pueda ayudar. Seguramente vengan a ayudarnos cuando ya no estemos", concluyó Rosa entre sibilancias y lágrimas.

La respuesta de la municipalidad de Guaymallén

En respuesta a la situación que atraviesa esta pareja, la Directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guaymallén, Silvia Donati, comentó que desde el 2016 se viene trabajando la población de personas en situación de calle.

Donati explicó que en el año 2022 se creó un equipo para analizar la situación del municipio a través de la ordenanza municipal 9659/2022 y agregó que con ella se busca "trabajar desde una mirada integral de la temática". "Desde este programa se tejen redes de articulación con organizaciones de la sociedad Civil, organismos del ámbito local, provincial y Nacional, tanto del departamento como la provincia", agregó.

"En relación a la pareja que se encuentra en el hospital italiano, desde el equipo se vienen realizando estrategias de acompañamiento con ellos, partiendo que tiene una larga trayectoria de calle por distintos departamentos de la provincia", explicó y agregó que es una situación que se trabajará con múltiples organizaciones, ya que la pareja subsiste con el cuidado de vehículos.

Sobre la cantidad de personas que se encuentran en la calle, la mujer comentó que "no existe un relevamiento que pueda dar cuenta de las personas que habitan la calle, ya que no podemos ser desprolijos en dar una cifra, cómo fue el caso del censo organizado por el gobierno de la nación". Según los datos que reveló el último Censo, en Argentina hay 2962 personas en situación de calle en el país, mientras que en Mendoza son 21. Estos números fueron criticados por diversas organizaciones mendocinas, han comentado que el número en la provincia puede llegar a 400.