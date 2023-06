El deseo de la hija de Suarez sobre la posibilidad de que su padre sea precandidato a vicepresidente

Este domingo se celebran las elecciones PASO en Mendoza y los ciudadanos eligen a sus candidatos para las generales en las categorías de gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes y concejales. El mandatario provincial, Rodolfo Suarez, lo hizo como de costumbre en la escuela Arístides Villanueva en plena Ciudad de Mendoza y lo hizo acompañado de su hija, Sofía, quien dialogó con los medios.

"Me encanta la nueva manera de votar, la boleta única. Estoy estudiando derecho y nos explicaron muy bien como votar y con mis amigas nos encargamos de explicarle a más gente cómo se vota con la boleta única. Me resultó muchísimo más rápido con el tema de la lapicera", dijo con MDZ.

"No tuve la oportunidad de votar a mi papá, pero votar siempre me gusta, me gusta venir. Me entusiasma mucho la posibilidad que hay de que sea candidato vicepresidente. Somos cuatro hermanos y yo soy la que le dice 'dale pa, hacelo'. Son rumores, pero yo lo apoyo", dijo ante la consulta.

Y agregó: "Nadie sabe que puede pasar. Pero es un problema familiar, es un problema ser una figura pública en Mendoza, imaginate en la Nación. Hay que cuidarse más, en el aspecto de redes porque la gente opina mucho. Yo tengo una actividad en redes, con muchos seguidores, hago videos con mis amigos. Pero si se da hay más exposición y las formas se deberían cambiar un poco, hay que tener más cuidado con lo que se sube o no. Si se critica en Mendoza, imaginate en la Nación. Yo no soy la figura política, pero se que se tiene en vista mis acciones".