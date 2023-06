Seguir estando en pareja: expectativa o realidad

"Qué temón!", dirían mis alumnos, tantas versiones como parejas e individuos. Nadie sabe cuál es el secreto, o acaso ¿si se pudiera elegir amar y llevarse bien con la persona con la que te casaste y tuviste hijos no lo elegirías? Pero sin dudas, algo pasa en el medio, ¿Será la vida, los sueños, la convivencia, la paciencia, o serán las elecciones y los proyectos?

A veces creo que pasa lo mismo con algunos amigos, de repente o paulatinamente ya no sintonizan tu frecuencia y los querés, disfrutas, pero ya no los elegís de primera como antes. Y duele, separarte de tu pareja duele. Implica nos guste o no, un proceso de duelo, y como en todo duelo algo de vos también muere. Para ser sinceros hoy tampoco garpa estar en pareja.

Una separación duele.

Foto: Blogspot.

Resultará una obviedad pero sin dudas uno pierde. Pensar en otro, estar para otro, hacerle un lugar, resignar, dejar de hacer, negociar, consensuar, postergar. Una multiplicidad de cosas inherentes a estar con otro. Va mucho más allá de amar, querer o atraerse íntimamente. Es elegir, y querer no es poder; a veces se quiere y no se puede.

Es cultivar juntos y cosechar, Dios sabrá qué, y contentarse con eso. Mirarse a los ojos y pedir perdón o agradecer. Cuidar al otro tanto como a vos mismo. Aprender que no siempre se quiere lo que se hace, pero se disfruta porque el otro es feliz . También es modelar tus reacciones, regularte emocionalmente. Estar cansado y simular entusiasmo. Pero fundamentalmente para mi es: respetarte y respetar. Nada más difícil por no decir imposible.

Llevar adelante una pareja muchos años es artesanal, es amor, cuidado, respeto, negociar, resignar, aprender, desaprender, reconstruir, elegir, querer, poder y no poder, y tantas otras cosas. Pero seguramente también una pizca de suerte para hacer que las cosas sucedan. Fácil y gratis no es, pero vale la pena cuando el corazón late fuerte, tu alma sintoniza y la espiritualidad que los une súpera la propia.

Foto: Blogspot.

Después de todo somos seres sociales y cada uno elige cómo y con quien quiere vivir. Es personal válido y verdadero, mientras nos haga bien y hagamos el bien, sigo apostando a estar en pareja. Eso si, como en los memes, expectativa y realidad. Debemos aprender a convivir con eso.

* Lic. Erica Miretti Psicóloga. Neuropsicoeducadora. Docente.