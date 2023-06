Quién es Gladis, la orca vengativa que tiene en vilo a España y que generó una catarata de memes

Gladis se encuentra en Gibraltar. Y según los expertos, se ha convertido en "líder" de un grupo de ballenas asesinas que imitan sus comportamientos violentos. En los últimos días la orca Gladis -flamante estrella mediática- y su "pandilla" se han cobrado una serie de víctimas en el famoso estrecho.

Según el Grupo de Trabajo Orca Atlántica, se contabilizaron al menos 20 accidentes que tienen como protagonista a estas orcas vengativas en los últimos días en las costas españolas y portuguesas. El evento que marcó un hito en la historia ocurrió el último jueves cuando un grupo de orcas embistió contra un barco rompiendo el timón y perforando el casco. A raíz de este hecho, la tripulación contactó a las autoridades marítimas de España en busca de ayuda.

El equipo de rescate actuó con celeridad y en pocos minutos un helicóptero equipado especialmente para la ocasión acudió en ayuda de la embarcación de 66 pies que llevaba bandera británica y con el nombre "Mustique". La nave fue remolcada a Cádiz y sus tripulantes se encuentran a salvo.

Tras el incidente, la capitana del Mustique, April Boyes, señaló que "lo que comenzó como un encuentro aparentemente único terminó con las orcas rompiendo el timón del barco y luego procediendo a arrancar pedazos del barco durante una hora". Además, agradeció a la guardia costera por su efectiva y rápida ayuda.

Unas semanas antes, otro yate había padecido un ataque de tres orcas cerca de Barbate. Entonces, el barco no pudo ser remolcado sino que quedó a la deriva esperando el hundimiento. Se trata del velero Alboran Champagne. Tras el incidente ocurrido los primeros días de mayo, el capitán Werner Schaufelberger aseguró haber notado cómo las dos ballenas pequeñas imitaban los movimientos de la más grande que embistió la nave.

“Las pequeñas sacudieron el timón en la parte trasera, mientras que la grande retrocedió repetidamente y embistió el barco con toda su fuerza desde el costado”, narró. “Las dos pequeñas orcas copiaron la técnica de la más grande y, con un ligero impulso, se lanzaron hacia el bote. Principalmente en el timón, pero también en la quilla”, reveló el marinero a una revista especializada.

El encuentro con las orcas en primera persona

April Boyes, la protagonista de este suceso, se preocupó por manifestar su versión de la historia. Usó para eso sus redes sociales. "No he hablado con ningún medio sobre esto pero tienen todas las historias de mi Instagram. La realidad es mucho menos sensacional", comenzó diciendo la marinera. Y agregó: "Éramos un equipo profesional, nadie gritaba y nadie estaba traumatizado por el evento, todo el equipo está bien. Navegamos de las Azores a Gibraltar y cuando llegamos al estrecho vimos una manada de orcas, apagamos el motor y esperamos, comenzaron a chocar contra el timón continuamente durante más de una hora y después de hacer una llamada de Pan Pan que escaló a un Mayday lograron quitar el timón de la embarcación".

La navegante, que se presenta como aventurera, expresó además: "He estado viajando y navegando, pero logré escribir un breve enlace de blog en mi biografía con un relato real de los eventos. Como defensor de la vida marina y la protección de nuestros océanos, no apruebo demonizar a las orcas. Sí, es bastante aterrador. Sin embargo, se podría hacer más investigación sobre estos encuentros, exploro teorías breves en mi blog, pero espero que se pueda hacer más al respecto y se puedan implementar medidas disuasorias no dañinas".

Qué dicen los expertos de Gladis y su "pandilla" de orcas

Gladis y su "pandilla", el nuevo terror de loas marineros que navegan el estrecho de Gibraltar, son de la especie Orcinus orca. Y los expertos comenzaron a notar un incremento en las interacciones hace tres años, más precisamente en julio de 2020. Debido al incremento de interacciones, el Ministerio para la Transición Ecológica comenzó a marcar a los cetáceos.

Al momento ya se sigue a un ejemplar y el proyecto tiene como fin instalar dispositivos de seguimiento a otras cinco orcas en la zona del estrecho de Gibraltar. Si bien en lo que va del año se registraron más incidentes -12 interacciones en las que hubo daño y 31 avistajes- que en temporadas anteriores, los expertos señalan que no se puede confirmar que el número final vaya en aumento.

Renaud de Stephanis, coordinador de la organización de Conservación, Información y Estudio sobre Cetáceos (CIRCE) que está involucrada en el seguimiento de los animales explicó que si bien las orcas se acercan a distintas embarcaciones, "son los veleros los que más daños sufren porque hacen palanca con el timón y consiguen romperlo”.

Se estima que en el estrecho viven unas 60 orcas pertenecientes a diversas familias. CIRCE marcó hace un mes a una de las orcas reconocidas como "conflictivas". El proceso consiste en disparar un dardo de titanio con un rifle de aire comprimido para que quede enganchado en la aleta del animal. "Esperamos que dure unos dos meses”, explicó de Stephanis, quien adelantó que ya trabajan para colocar el segundo dispositivo de seguimiento.

De Stephanis explicó que las orcas “van aprendiendo unas de otras; empujan el timón haciendo palanca hasta que se rompe”. Además, explicó que en la época estival aumentan las interacciones debido a que los mamíferos esperan el atún en aguas menos profundas. Además, sentenció: “Nos hemos dado cuenta de que la zona de conflicto es muy reducida y que se podría evitar”.

La ola de memes tras los ataques de la orca Gladis y su "pandilla"

En la era de las redes sociales y más allá de que los expertos estén haciendo foco en la zona para estudiar los motivos del comportamiento de las orcas, la noticia generó una ola de memes que ha cruzado el océano. En redes, muchos hablan de "crimen orca-nizado". Y señalan con gracia el espíritu vengativo de la orca Gladis. Así graficó Pictoline el episodio de la orca Gladis que en pocos días consiguió fama mundial.

La cantidad de memes que comenzaron a circular por redes sociales ayudó a que el caso se viralizara y tomar aun más exposición a nivel internacional. Twitter se llenó de comentarios ligados a las orcas a partir de los episodios protagonizados por Gladis y su "pandilla". La historia de la orca Gladis desató una catarata de memes