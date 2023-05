Revalorizar la carrera docente, un desafío en todo Latinoamérica

Hace algunos días, comenzó a circular tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, una campaña que, bajo la consigna #NoEntiendenLoQueLeen, pone de manifiesto una realidad tan preocupante como ignorada, hasta ahora, por la opinión pública: casi la mitad de los chicos argentinos de tercer grado no entiende cuando lee un texto apropiado para su edad.

Frente a este drama, además de hacerlo visible, es urgente preguntarnos cómo superarlo. Si buscamos cuáles son los factores que inciden de manera positiva o negativa en los alumnos, encontraremos evidencia sobre un amplio abanico de cuestiones que van desde el entorno social y familiar, pasando por las capacidades individuales de cada niño, hasta el aspecto edilicio y los materiales disponibles, que condicionan la calidad educativa. Sin embargo, hay un factor que incide en forma directa y es la calidad y la capacidad de los docentes.

Un déficit por partida doble.

La semana pasada, del 3 al 5 de mayo, se llevó a cabo en la Ciudad de México el encuentro de la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente, que nuclea expertos de más de 14 países que trabajan en favor de la profesionalización de la carrera docente. Este encuentro anual es organizado por el Diálogo Interamericano, Inicia Educación y la Fundación Varkey con apoyo de la OEI.

Allí se planteó el doble desafío que asume la región en materia educativa: por un lado, el de la calidad de la formación, pero también la cantidad de maestros que se necesitan para cubrir la demanda de forma adecuada. Según datos del BID, para el 2040, Latinoamérica necesitará un 70% más de docentes que en 2017.

Agustín Porres, Director Ejecutivo de la Fundación Varkey, José Manuel Thomas, Director General de Escuelas de Mendoza y Oscar Ghillione de Educación de CABA, los tres argentinos que participaron del encuentro.

En nuestro país, de acuerdo al relevamiento realizado por el Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA), la tasa de graduados de las carreras docentes viene en franco deterioro. A eso se suma que, en muchos casos, principalmente en las escuelas de gestión estatal, los puestos son ocupados gracias a los vínculos políticos o sindicales y no en razón de la idoneidad. En este sentido, las palabras de Jaime Saavedra, director global de educación en el Banco Mundial, durante el encuentro fueron más que elocuentes: “Si la carrera docente, si la selección de los maestros y directores se hace en función de la filiación política, por ejemplo, ese sistema no va a funcionar. No hay ninguna otra intervención que se pueda hacer. Si la selección no es meritocrática no funcionará. La decisión debe tener al bienestar de los estudiantes en el centro”.

En este sentido, nuestro país tiene un enorme camino que recorrer. Es imprescindible transparentar tanto los sistemas de puntuación, hoy condicionados por la presión gremial, como los mecanismos de concurso para cargos directivos. Hay que tomar conciencia de que ningún cambio será posible sin una mejora en la formación docente y en la jerarquización de dicha carrera, que debe ser acompañada por una propuesta salarial atractiva que invite a asumir el desafío. Así, la conclusión del encuentro realizado en México podría ser un interesante disparador para empezar a trabajar: “en el corto plazo se hace necesario aumentar al máximo la efectividad de los docentes que están en el aula con estrategias claras y asegurar que el desempeño de esa persona sea el mejor posible. Y en el largo plazo se hace necesaria una profesión docente socialmente valorada, exigente, desafiante, meritocrática, con altos estándares de formación inicial y en servicio.”