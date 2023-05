Video: dos dirigentes de la UCR terminaron a las piñas en Neuquén

La última reunión de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical en Neuquén terminó con dos dirigentes a las piñas en medio de acusaciones. El titular de la Convención, Oscar Garrido, se cruzó con el secretario general de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), Carlos Jauge, y terminaron a las trompadas mientras discutían por los cargos partidarios.

Según consignó LMNequén, Garrido y Jauge se encontraron en la puerta de la sede de la convención, que se realizó en la localidad de Zapala, y, sin mediar palabra, comenzaron a pelear. El referente de la OTR caminó en dirección a Garrido con las manos en la espalda, lo “pecheó” y le dio un cachetazo. A la agresión, el líder radical respondió directamente con una trompada. El afiliado contraatacó y lo empujó contra su propia camioneta.

Los dos individuos intercambiaron algunos manotazos adicionales, insultos y amenazas hasta ser separados por mujeres presentes en el lugar. Un video que se viralizó en las redes sociales dio cuenta del fuerte cruce. Ambos pelearon por la discusión de cargos.

En el temario de la sesión figuraba la designación de los miembros de dos órganos partidarios: la Junta Electoral y el Tribunal de Disciplina. Asimismo, se preveía de antemano la promulgación interna del estatuto de la Juventud Radical.

En diálogo con LM Neuquén, el presidente de la UCR responsabilizó al otro sector. “Yo había llamado a la convención para discutir tres temas. Llegué para iniciar la sesión y me esperaban afuera de la forma que se ve en el video”. Garrido calificó la actitud del Jauge como “intolerante” y precisó que “cuando no tienen elementos para defender una posición recurren a la violencia”. “Ellos no querían que se aprobara lo que se iba a aprobar”, señaló.

El dirigente procuró quitarle relevancia al episodio. “Luego del altercado, se pudo sesionar con normalidad. A lo sumo, hubo alguna que otra agresión verbal más”, expresó Garrido. “Ni sé qué era lo que querían, incluso les di oportunidad que propongan otra cosa, pero nada”, aseguró.

El titular de la Convención manifestó que finalmente se designaron los nuevos miembros de la Junta Electoral y del Tribunal de Disciplina y agregó que ahora deberán esperar que la Justicia Electoral federal valide la reunión y la constitución de los órganos partidarios.