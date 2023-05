Le llegó una propuesta de trabajo, se indignó y lo expuso en TikTok

"Les voy a compartir la propuesta laboral que me acaba de llegar, que creo que es una de las peores que me hicieron. Desde ya a la persona que me contactó y está viendo esto, le pido disculpas, pero simplemente quiero que aprendas a ver Linkedin", así comienza en video de TikTok que subió la usuaria "florenciaese" mediante el cual expone los requisitos que le llegaron en medio de una oferta laboral.

La empresa en cuestión se contactó con la mujer mediante un mail para ofrecerle el puesto de "coordinador comercial para el sector e-commerce".

"¿Qué será coordinador comercial, no?", se pregunta la joven en el video subido a la red social china. Ahora bien, dentro de los requisitos para la postulación, la empresa pedía "poseer conocimientos de SEO, SEM, y e-commerce, conocimientos sobre productos y compra y un marcado perfil comercial".

La reacción de Florencia llegó cuando leyó que la empresa le pedía trabajar de lunes a sábados de manera presencial en Belgrano, aunque el día sábado lo podía hacer de manera remota (home ofice).

"Simplemente, contesté que no estaba interesada en la propuesta porque la verdad me da pena esta pobre criatura porque su búsqueda va a estar muy muy difícil ¿Qué te hace pensar que yo voy a tener ganas de decirte: ‘Si dale me encanta la idea de trabajar un sábado en Belgrano’?".