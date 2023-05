El crudo posteo de Fernando Burlando sobre la historia clínica de Fernando Báez Sosa

El defensor de la familia de Baéz Sosa, el también precandidato a gobernador bonaerense Fernando Burlando, utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la incorporación de un elemento en la causa contra los ocho jóvenes condenados por la muerte de Fernando.

"Lo emboscaron, lo fusilaron a golpes, desoyeron sus pedidos de clemencia y lo remataron a patadas. Ahora pretenden culpar a quienes hicieron desperados intentos ante su cuerpo inmóvil. Más canallezco no se consigue. Justicia por Fernando", posteó el abogado un día después de que se conociera un informe del hospital hacia donde fue trasladado el joven atacado a la salida de un boliche en Villa Gesell.

Ese documento médico indicó que Fernando Báez Sosa ingresó con vida al lugar y registró actividad cardíaca hasta las 5.55, pese a que la sentencia del juicio por el caso estableció que la muerte se produjo más de una hora antes y donde lo habían agredido, por lo que la defensa insistirá en pedir la nulidad del fallo.

El informe médico elaborado en el Hospital Municipal Arturo Illia gesellino precisó que Fernando Báez Sosa (18) llegó al lugar "en estado inconsciente" a las 5.15, trasladado por una ambulancia, que sufría un "paro cardíaco" y que se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y de desfibrilación, "sin respuesta", hasta que se constató su muerte a las 6.

Ese reporte no formó parte del material analizado en el juicio realizado el último verano en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, pero fue incorporado digitalmente al expediente el mismo día de inicio del debate, y este lunes trascendió su contenido.

En sus 14 carillas, el informe médico incluyó cuatro registros de electrocardiogramas y en tres de ellos -a las 5.27, 5.45 y 5.55- se advirtió actividad cardíaca hasta que a las 6 constató su fallecimiento la médica Silvia Romero.

La hora del fallecimiento coincidió con la indicada por el juez de Garantías David Mancinelli, quien al elevar a juicio la causa el 4 de febrero de 2021 precisó que "siendo las 6 horas, se certificó su lamentable fallecimiento por parte del personal del nosocomio local".

La defensa de los condenados

Para Hugo Tomei, abogado de los ocho condenados, estos elementos contradicen el testimonio brindado en la sexta jornada del juicio por la médica ambulancista Carolina Giribaldi Larrosa, integrante del equipo de emergencias que asistió a Báez Sosa.

Esta testigo declaró que la víctima "no tenía signos vitales" cuando llegaron al lugar del ataque cerca de las 5.05, y que tenía "pupilas midriáticas (dilatadas), no tenía reflejos, ni movimientos respiratorios, y no tenía pulso".

La médica sostuvo ante los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari que el joven "no tenía posibilidad de sobrevida" con esas lesiones sufridas y detalló que tras encontrarlo tirado frente al boliche "Le Brique", lo trasladaron al hospital con asistencia de oxígeno, mientras le practicaban masaje cardíaco.

Por su parte, la presidenta del tribunal de juicio consideró en la sentencia que estaba "plenamente probado" que "luego de acabar con la vida de Fernando Báez Sosa, segundos después de las 04.45 horas, los ocho imputados se alejaron del lugar".