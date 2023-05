Comienza el PreViaje 4: inyectará millones de pesos a las economías regionales

El programa PreViaje, según un relevamiento del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, inyectará una suma de más de 15 mil millones de pesos a las economías regionales. Con motivo del fin de semana largo, fruto del feriado con fines turísticos del viernes 26 de mayo, durante los cuatro días se desplazarán unas 224 mil personas inscriptas al beneficio.

El ministro Matías Lammens aseguró que "no hay temporada baja en Argentina" y agregó: “Nuestros destinos se preparan para recibir un gran movimiento turístico, como ocurrió durante el último Carnaval y Semana Santa. Con el impulso de PreViaje, vamos a ver cifras récord en mayo y junio y no habrá temporada baja en la Argentina”

En este particular momento del año, se prevé un gran incremento en Santiago del Estero, Mendoza, La Plata y San Juan, con motivo de los partidos del Mundial Sub 20 de fútbol que se desarrolla en el país. En particular la última de las ciudades mencionadas, ya que Argentina enfrentará a Nueva Zelanda en el estadio Bicentenario este viernes por la tarde.

Con motivo del partido de Argentina y los beneficios del PreViaje, se prevé una gran cantidad de turistas en San Juan.(Foto: Télam)

Al mismo tiempo, se espera que los tradicionales puntos turísticos del país reciban un gran afluente de personas, como Salta, Puerto Iguazú y la Ciudad de Buenos Aires. A eso se agrega también que llegaron las primeras nevadas a la Patagonia, siendo San Carlos de Bariloche una visita obligada para los fanáticos de las bajas temperaturas y los deportes de nieve.

El Ministerio conducido por Lammens informó que más de un millón de turistas accedieron al PreViaje 4, que comenzará el 24 de mayo y se extenderá hasta el 30 de junio. Este período fue elegido porque suele ser un tiempo de bajos registros turísticos y el programa apunta a un mayor movimiento interno para beneficiar a las economías regionales.

Además, detalló que de ese total, un 20% son personas afiliadas al PAMI. Entre las cuatro ediciones del PreViaje, creado para impulsar la industria turística tras la pandemia de coronavirus en 2020, alcanzó a más de siete millones de personas, generando un impacto económico de $250 mil millones.