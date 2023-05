Qué se puede llevar y qué no al Malvinas Argentinas en los partidos del Mundial Sub 20

Este domingo se jugarán los primeros dos partidos del Mundial Sub 20 en el Estadio Malvinas Argentinas (Nigeria vs. República Dominicana y Brasil vs. Italia, el plato fuerte de la jornada 1 en Mendoza). Se espera un marco imponente de público en el estadio mendocino y por eso desde el Ministerio de Seguridad brindaron recomendaciones para quienes asistan a los encuentros.

"Se recuerda a la población que en el interior de la cancha no se puede tirar basura ni cualquier otro tipo de desecho, ni treparse en las instalaciones, como tampoco revender entradas, entre otras conductas", precisaron desde el Gobierno.

Recomendaciones para ir a los partidos del Mundial Sub 20 en el Malvinas Argentinas

No llevar al estadio, o guardar en él, cualquier artículo prohibido bajo el presente código de conducta del estadio o bajo cualquier política o procedimiento aplicable.

No ingresar al terreno de juego o a las zonas que lo rodean.

No lanzar objetos, sustancias o líquidos de cualquier tipo, sobre todo a otras personas o al terreno de juego, o a las zonas que lo rodean.

No provocar un incendio, encender o lanzar fuegos artificiales, bengalas, bombas de humo, objetos pirotécnicos o de otro tipo que produzcan un efecto similar.

No ponerse de pie en los asientos de las graderías u obstaculizar la vista de otros titulares de entradas, o ponerse de pie en las gradas reservadas a espectadores con discapacidad.

No proferir cánticos o lenguaje soez con mensajes políticos, ofensivos o discriminatorios

No quitarse la ropa, permanecer semidesnudo (por ejemplo, quitarse la camiseta) o exhibir las partes íntimas. Cabe aclarar que los tatuajes y la pintura corporal no se considerarán prendas.

No orinar en otro lugar que no sean los baños, o ensuciar el recinto con basura, envoltorios, envases vacíos, etc.

No fumar, vapear o utilizar cualquier tipo de producto de tabaco, así como cigarrillos electrónicos, en cualquier zona del estadio a excepción de las áreas habilitadas para ello en el exterior, siempre que los protocolos médicos aplicables lo permitan.

Estadio Malvinas Argentinas.

Por otro lado, estos son algunos de los elementos que no se pueden ingresar al Estadio Malvinas Argentinas: