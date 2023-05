Cuál es la enfermedad que tiene Silvina Luna y por qué puede demorarse su trasplante

Silvina Luna padece una enfermedad renal crónica como consecuencia de una intoxicación con metacrilato que tuvo a raíz de una mala praxis durante un tratamiento estético. Ya hace tiempo la actriz, que se hizo famosa luego de participar en Gran Hermano, comenzó a hablar abiertamente sobre su problema de salud.

El ingreso de una dosis de metacrilato en su corriente sanguíneo provocó una intoxicación a raíz de la cual se desató un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal. Debido a este cuadro, Silvina Luna se encuentra en lista de espera para recibir un trasplante de riñón.

Aunque la actriz está dispuesta a la intervención, necesaria para recuperar su salud, la misma ha debido posponerse luego de que los médicos detectaran que la presencia de una bacteria en la sangre.

Qué es el metacrilato que causó la insuficiencia renal de Silvina Luna

En 2011 Silvina Luna entró al quirófano del doctor Aníbal Lotocki sin imaginar que esa cirugía estética cambiaría su vida para siempre. El propósito era inyectarse biopolímeros (polimetil metacrilato) en glúteos y muslos. Por una mala praxis, el metacrilato llegó a la sangre de la modelo causando una grave intoxicación.

El metacrilato es una de las sustancias que se utilizan como "relleno" inyectable en cirugías estéticas faciales. Se trata de un material plástico, cuyo uso está aprobado por ANMAT. También se utiliza en medicina en forma de resina para la fabricación de prótesis óseas y dentales.

Hace una década, comenzó el metacrilato se convirtió en uno de los favoritos para rellenar glúteos y en poco tiempo comenzaron a encenderse las señales de alarma ya que los granulomas que produce el polimetilmetacrilato elevan los niveles de calcio en sangre y esto puede derivar en una enfermedad renal crónica, por lo que sólo se recomienda su uso en pequeñas cantidades y con técnicas apropiadas.

Diálisis y un trasplante de riñón

Debido a la insuficiencia renal, SIlvina Luna debe recibir diálisis tres veces por semana. Aparte, se encuentra en el registro del Incucai para recibir un trasplante de riñón. Actualmente, hay algo más de 5.500 argentinos que esperan una intervención semejante.

Aunque trascendió que la modelo necesitaba urgente un trasplante de riñón, ella aclaró que no es así, aunque sí es importante por el impacto que va a tener en su salud. Ella misma explicó que el trasplante se postergó debido a que hace un año detectaron una bacteria en su sangre y la cirugía podría ocasionar una sepsis.

La modelo es una más de los casi 30.000 pacientes que reciben diálisis en el país. Por su diagnóstico, debe someterse a este tratamiento tres veces por semana. Contó que cada sesión dura cuatro horas y que debe permanecer quieta mientras se realiza el tratamiento.

"Me llevo un libro, trato de dormir para que no se me haga tan largo. Sé qué almohadones llevarme, es como un club. Veo gente mayor ahí y digo ‘me la tengo que bancar’. Los sillones son muy incómodos, son 4 horas que estás quieto. Empecé con un dolor en el ciático y las piernas desde que empecé diálisis y fue muy duro porque se hizo crónico... Son dolores que nunca he tenido. Cuando uno vive con dolor no podés pensar en nada. De a poco van encontrando los analgésicos posibles para que me pase", relató.

Los especialistas detallan que hay dos modalidades de diálisis: se puede realizar hemodiálisis para filtrar las toxinas y el agua de la sangre -que es la que realiza Silvina Luna- o diálisis peritoneal, que se realiza en el domicilio del paciente a través del intercambio de una sustancia.

La diálisis es clave en los pacientes con insuficiencia renal crónica que, de no realizar tratamiento, corren el riesgo de que aumente el potasio en sangre y esto intoxique al cerebro provocando un paro cardíaco.