Tenencia y portación de armas en Argentina: qué se necesita

La tenencia y portación de armas ha sido un tema de gran controversia en Argentina en las últimas décadas, especialmente debido a la preocupación por la violencia y la seguridad ciudadana. A pesar de que las leyes al respecto han estado en vigencia desde 1975, la discusión sobre la necesidad de regular de manera más estricta la posesión de armas ha continuado en el país e incluso hay un candidato que ha tomado una posición a favor de la libre portación, mientras que otros se muestran en contra y esto se agrava más luego del intento de asesinato a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

En esta nota, se analizarán las leyes existentes sobre la tenencia y portación de armas en Argentina. Para ello, MDZ dialogó con la abogada penalista Joana Montero quien explicó que la legislación está regida por el decreto ley 20.429 y que está reglamentado por el decreto nacional 395 de 1975. Y el organismo que establece los requisitos para poder ser usuario de armas es la Anmac, la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

Pero antes de conocer qué se necesita para poder adquirir un arma, Montero diferenció entre tenencia y portación. "La tenencia es que vos podés tener el arma en tu poder, transportarla descargada y separada de sus municiones, es decir, tiene que ir el cargador, por un lado, el arma por el otro", explicó, mientras que la portación significa que el arma está "en condiciones de uso inmediato, vos llevas el arma cargada, eso es portación".

Qué se necesita para tener y portar un arma

Montero explicó que para poder ser legítimo usuario y poder tener un arma existen tres pasos que hay que cumplir.

"Primero tenés que gestionar la credencial de legítimo usuario individual de armas de fuego, se abrevia CLUSE, y después tenés que tener el permiso de tenencia de arma de fuego y la tarjeta de control de consumo de municiones. Los requisitos que vas a necesitar para la credencial de legítimo usuario, es decir, acá todavía no llegamos a la tenencia del arma. Son tener 21 años, un certificado psicofísico, tenés que declarar cuál va a ser el domicilio de guarda de las armas, un certificado de ausencia de antecedentes penales, acreditar la idoneidad en el manejo de armas de fuego a través de un instructor de tiro certificado y acreditar medios de vida ilícitos. Esto tiene que ver con presentar un bono de sueldo o una certificación de ingresos. Lo que se busca es evitar que las armas sean registradas o caigan en manos de personas que pretendan darles algún uso ilícito.

En Argentina la tenencia y portación de armas esta regida por la ley 20.429

Foto: Shutterstock

El primer certificado tiene un costo de $5.000 pesos y posee una vigencia de 5 años. Una vez realizado el paso anterior, se necesita que el arma esté registrada en la Anmac, una foto a color del arma completa (donde se pueda ver el número de serie y la marca) y por último llenar una solicitud de tenencia que vale $10.000. Este trámite es definitivo y no vence, según comentó la abogada.

Para poder portar un arma, "los requisitos son los mimos que para la tenencia y tienen que acompañarse que ya seas legítimo usuario de arma de fuego y que tengas la credencial vigente del arma registrada. El costo es de 30.000 pesos y además se necesita abonar un monto por el dictamen jurídico registral que te autoriza a portar el arma por 12 meses".

Armas heredadas

Según datos oficiales, en la Argentina hay 1,7 millones de armas registradas con "credencial de tenencia" emitida por usuarios individuales, sin embargo, María Pía Devoto, directora de la Asociación para Políticas Públicas (APP) y miembro de la Red Argentina para el Desarme (RAD) comunicó que las encuestas de victimización daban cuenta que había armas de fuego en el 10% de los hogares del país, por lo que se cree que hay 2.3 millones de armas informales.

Muchas veces una razón por las que estas armas son informales es porque se obtienen por herencia. Ana Sanchez (37) comentó que cuando heredó la casa de su madre encontró varios rifles "sin papeles".

En caso de querer registrarla, Montero explicó que es necesario declararla ante la Anmac y "reempadronarla" por un precio de $15.000 y abonar $8.000 por la tarjeta de control de consumo de las municiones. Sin embargo, recordó que "la ley 24.492 del año 1995 prohíbe la transmisión de cualquier tipo de arma de fuego, cualquiera fuese su clasificación, es decir, de uso civil, uso civil condicional o de guerra, que son las clasificaciones que hace la ley. Sin importar que sea de forma gratuita u onerosa a quien no sea o no ostente la condición de legítimo usuario, es decir, que no tenga la certificación ya mencionada".

Cuáles son las penas

Montero comentó que la tenencia sin autorización legal está reprimida con una pena de seis meses a dos años y a esto se le suma una multa. En caso de ostentar la tenencia de armas de guerras, la escala sube de a dos años a seis años de prisión.

Para el caso de portación, la abogada asegura que la pena es más severa, pero depende del tipo de arma. "Sin autorización está reprimido con una pena de un año a cuatro años y si es de guerra arranca en tres años con seis meses a ocho años con seis meses", explicó.

"Si sos tenedor autorizado, la escala penal se reduce en un tercer del mínimo y del máximo. También está previsto que se haga la misma reducción de la pena cuando sea evidente la falta de intención de utilizar las armas portadas con fines ilícitos", agregó. .